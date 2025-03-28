故事徵件倒數！「琅琅原創大賞」攜手松菸打造「原創文學角落」

琅琅悅讀／ 琅琅原創

由聯合線上旗下大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的「」，首創跨國、跨領域、跨類型，募集愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、或寫實等類型原創故事，並邀集來自台灣、韓國、新加坡、日本和中國等地影視、漫畫、出版、遊戲的跨國、跨領域夥伴共襄盛舉。

伴隨「琅琅原創大賞」獲得熱烈迴響、稿件紛至沓來，聯合線上近日更宣布攜手松山文創園區打造「原創文學角落」，自即日起至5月18日，首波結合「琅琅原創大賞」的原創文學角落已悄悄進駐松山文創園區，歡迎民眾前往製菸工廠免費參觀打卡，找尋藏身於東向樓梯、窗戶、及南向洗手間裡的各種原創圖文小驚喜。（地圖參考

首屆「琅琅原創大賞」將於2025年4月20日截止收件，只要註冊為udn會員並申請成為「琅琅原創」網站作家，再依「琅琅原創大賞規章」將稿件上傳即完成報名。每人最多可報名三部作品，歡迎把握最後機會，爭取豐富獎項及跨界媒合機會！https://pse.is/6uwcql

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