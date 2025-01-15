台灣首創 跨國、跨領域、跨類型 故事徵文 「琅琅原創大賞」35萬獎金及跨界出版機會等你拿！

聯合線上宣布，由旗下大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦，台灣首創、同時也是首屆跨國、跨域、跨類的故事創作比賽「琅琅原創大賞」，即日起開始收件！本屆賽事將募集8～15萬字繁體中文故事，包括愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、或寫實等六大類創作皆可報名，至2025年4月20日截止收件，每位創作者最多可投稿三部作品參賽。

聯合線上表示，國內目前雖然有許多小說創作的大小比賽，不過多數都為出版社所主辦，並且以出版圖書為主要號召，少數雖有擴及劇本或影視的發展，卻較侷限在國內範疇的媒合。相對地，當故事從網路發表開始，聯合線上就投入電子書、實體書、有聲書的出版媒合，並延伸到影視、漫畫、遊戲的改編探勘，全力創造「故事無界、創作無限」的多元價值。琅琅原創大賞除了高達新台幣35萬元總獎金、主辦方提供保證出版合約之外，為了讓每部作品從參賽開始就有機會受到國際的關注，特別邀集了來自新加坡的IFA Media、韓國ODE MIND、北京后浪出版、台灣大哥大MyVideo、三立電視、澤緯影藝、聯合數位文創、聯合文學出版社等，涵蓋影視、漫畫、出版等不同領域的跨國夥伴共襄盛舉，以及松山文創園區作為合作單位，共同發掘華文潛力好故事之外，並將提供獲獎作品跨界媒合的優先發展機會！

「琅琅原創大賞」還有一項獨特的設計——「決審提案大會」，所有入圍決審作品的創作者都必須在決審大會當天進行作品提案，每位創作者準備五分鐘提案向台下包括評審團及與會者介紹自己的作品。聯合線上數位出版部原創內容發展中心總監黃蕾表示，「我們在釜山市場展深刻地體會到，會寫好故事是一件事、能講好故事又是另一回事，由最熟悉整部故事的作家本人向大家介紹自己的作品，從中傳遞創作的熱情，將是推動作品多元發展的關鍵力量之一」。包括今年在內，聯合線上已經連續三年入選亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market, ACFM），介紹台灣原創故事IP給參展的國際業者。

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