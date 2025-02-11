愛情必修課！你學會如何「愛」了嗎？這個情人節，用小說談一場最深刻的戀愛

愛情不只是心跳加速的悸動，更是一門需要學習的課題。如何被愛、如何在愛裡成長，而不迷失自己？這個情人節，無論你是熱戀中的甜蜜戀人，還是單身一人，都可以透過小說，走進不同的愛情世界，體驗各種心動、遺憾與成長。這些小說不只是純粹的浪漫情節，更擁有愛的不同樣貌，讓你學會愛人也愛己。今年2月，琅琅原創陪你談一場最深刻的戀愛！ 聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。 想搜更多好書？歡迎下方留言，告訴我們您喜歡的故事題材！（編按）

書名：《鳳聲》 作者：顰子





書名：《GL煙花風月》 作者：武佳栩

唐嫣在夜店救下醉酒的溫綾婉，兩人發生一夜情。溫綾婉對唐嫣念念不忘，一個月後再次相遇，更將陷入困境的唐嫣帶回家照顧。兩人關係曖昧，夜夜激情卻沒有愛的承諾，她們該如何找到甜蜜的未來……看更多















書名：《什麼先生什麼小姐》 作者：喘氣的蠟燭

27歲的紀少澤厭惡25歲的丁曉薇，那麼20歲的紀少澤可以喜歡18歲的丁曉薇嗎？命運讓他們相遇，卻又彼此憎惡。紀少澤出獄後，與寄住在家的丁曉薇衝突不斷，甚至導致紀母過世。兩人帶著骨灰前往入塔途中，意外雙雙墜橋。再次醒來，丁曉薇竟重生回到高中時代！紀少澤此時還是個小混混，為了改變悲劇，丁曉薇決心導正他，讓他脫離損友、專心向學。她能成功嗎？她能擺脫前世被背叛的命運嗎……看更多









書名：《剛剛好的愛情》 作者：夏昀光

愛情像香水，熱戀的前調，婚姻的中調，最終升華為親情的基調，三者一起成就「剛剛好的愛情」。爺爺奶奶拌嘴六十年、父母彼此磨合三十年，為孩子們跌跌撞撞的愛情，寫下對平凡幸福的美好註腳。愛情像香水，塗得淡了，無人有感；噴得濃了，人人掩鼻，愛情就像香水，剛剛好，就好

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書名：《向陽而生》 作者：泰瑞藍

他，一位偏鄉果農，一直以來便不斷的被過往身世給囚禁，直至遇見了從都市來到這的她；她，一位實習老師，她用愛情療癒了他，但一場突如其來的車禍讓原本已被治癒的他再度被囚禁，她該如何再次用愛情來拯救他……看更多









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