《鹽路上有你》無家可歸是因為酗酒和吸毒？中年人生的艱難與脆弱

《X檔案》金球視后素顏演出《鹽路上有你》，真實主角哭著看完

由真人真事改編，將全球暢銷百萬冊回憶錄搬上大銀幕的感人新片《鹽路上有你》（The Salt Path），即將在7月4日於台灣感動獻映。本片請來以《X檔案》（The X-Files）榮登「金球獎視后」寶座的英國女星吉蓮安德森（Gillian Anderson）領銜主演。

本身就是原著粉絲的她，早在劇組籌備期間，便開始尋找取得版權的方法，渴望有機會將本書給影像化，更在後續與劇組聯繫時，自薦演出主角「蕊娜」。由於本作描繪一對夫妻在失去所有後，徒步走上英國西南海濱小徑，經歷絕望，找到希望的救贖之旅，而吉蓮希望能挑戰有別於過往強大的人物形象，因此毫無保留地演出本片，甚至素顏上陣，盡可能貼近角色原始模樣。當角色本尊觀賞本片之後，也大讚吉蓮：「非常有力量！」更因為電影太過真實，讓她忍不住從頭哭到尾。

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

吉蓮安德森自薦主演《鹽路上有你》，逆轉形象素顏詮釋人生絕境

《鹽路上有你》原著自傳小說回憶錄曾榮獲《衛報》、《華爾街日報》等國際媒體盛讚，更在全球暢銷百萬冊，如今改編成最新電影，請來「金球獎視后」吉蓮安德森領銜主演。本身就是原著粉絲的她，在劇組籌備期間，便開始尋找取得版權的管道，渴望有機會將本書給影像化，她對此表示：「當我讀完這本書後，幾個星期都無法從腦海中抹去，它改變了我對無家可歸者的看法，也讓我深刻體會到，我們任何人，在任何時刻，都可能變得一無所有。」

後續當她與劇組聯繫時，更自薦希望能演出主角「蕊娜」。導演瑪麗安妮艾略特（Marianne Elliott）對此分享：「我知道這個角色對她意義重大，並對她的個人層面有某種共鳴，因此我跟她談了我希望呈現本作的方式，以及對角色的想法，而她也非常願意投入其中！」

由於吉蓮安德森過去演出的角色形象，大多屬於強大、光鮮亮麗的人物，諸如《X檔案》的FBI探員，或是《王冠》（The Crown）的柴契爾夫人，讓她希望能挑戰有別於以往的演出，她回憶：「我沒有經歷過他們那樣的困境，但我曾在早晨醒來時心悸不已，擔心這一切會不會就這樣消失。能夠演繹各種形式的人性，對我來說真是一種榮耀。」

為此，她毫無保留地演出本片，尤其角色失去一切，在徒步的過程中也相當狼狽，她為此甚至素顏上陣，讓導演不禁讚嘆：「她詮釋出角色的狼狽、失落，甚至覺得自己醜陋、失去自我的模樣。她一點也不在意名氣，毫無保留地呈現真實的一切，什麼都沒修飾，沒有化妝，她完全不在乎自己看起來怎樣，這點真是太棒了！」

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

吉蓮安德森演繹人生絕望時刻，原型主角淚不可抑：重返情緒洪流

改編自感人真實故事的《鹽路上有你》，描述一對失去所有卻仍不放棄彼此的夫妻，踏上長達630英里的旅程。沿途，他們用雙腳走過絕望，用愛撐過崩潰邊緣，在困境中展現出動人的深情，也令觀眾看得熱淚盈眶。原著作者、同時也是故事主角的蕊娜文恩（Raynor Winn），在得知吉蓮安德森會詮釋自己時，震驚表示：「怎麼可能？一個這麼漂亮、光鮮、完美的人，要怎麼演出我那種最低潮、最赤裸的狀態？」

而當她觀賞完本片之後，對吉蓮的精湛演出大讚：「我覺得吉蓮完美捕捉到我迷失的感覺，不是迷失在路徑上，而是迷失在人生中。她在對白與行動之間的空隙裡，展現出高度力量！」不僅如此，當她觀賞時，更因為片中場面太過真實，讓她情緒一度難以消化，忍不住從頭哭到尾：「從一開始的場景，就讓我回到人生中一段非常艱難、真實的時刻，接著整部電影讓我重回當時那股情緒的洪流。」她也讚揚：「看他們如何捕捉那條小徑的精神，真是太棒了。他們創造了一部對白簡單，情感卻非常濃烈，並促使每個人專注在當下的作品！」

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

這部細膩刻劃人性，在各國票房創下票房佳績與好評的療癒勵志之作《鹽路上有你》，即將在7月4日於台灣感動獻映。本片劇情描述蕊娜（吉蓮安德森飾演）與莫思（傑森艾塞克飾演）結縭數十年，原本經營一間農場民宿，過著寧靜而知足的生活。

沒想到一場突如其來的背叛，讓他們傾家蕩產，連家園跟農場都遭到法院查封。雪上加霜的是，莫思同時被診斷罹患罕見的腦部退化疾病，醫生甚至宣告他已時日無多…。一夕之間失去所有的這對夫妻，做出看似瘋狂的決定——帶著一本地圖書、一頂帳篷和一些必需品，踏上全英國最長、最崎嶇的國家步道「西南海濱小徑」。在這趟橫跨630英里的艱難旅途當中，他們重新學習如何活下去，並攜手走過絕望，走向希望。

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供