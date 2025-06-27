《凶器》太邪門！全班17人一夜消失 喬許布洛林痛罵老師

被美媒視為今年影壇黑馬的全新驚悚片《凶器》(Weapons)，繼前導預告透露一群孩子半夜失蹤的詭異謎團後，今天(6/24)發布的最新預告更出現大場面，在漫威電影《奇異博士》中以「王」一角廣為人知的男星黃凱旋，竟在預告中渾身浴血、滿臉傷痕，在大馬路上捨命狂奔，整個人模樣就像中邪一般，造型十分令人害怕，詭異行徑更完全讓人猜不透背後真相。

今年擔任新任「銀色衝浪手」的女星茱莉亞加納，在《凶器》飾演身處風暴核心的小學教師，整個學校唯有她的班級17位學生，不約而同地在深夜2點17分衝出家門，消失在小鎮裡，預告中她遭奧斯卡提名男星喬許布洛林痛罵，質疑她就是整起事件的罪魁禍首，火爆衝突一觸即發，為電影再添懸念。

《凶器》是由新線影業與《宿劫》鬼才編導札克克瑞格一同打造的最新恐怖驚悚片。該片劇情描述：在一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，都神祕地失蹤了，除了一個小孩以外。整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。主要卡司包括喬許布洛林、茱莉亞加納、艾登艾倫瑞克、奧斯汀亞伯姆、凱瑞克里斯多夫，以及黃凱旋和艾美麥蒂根。

這部電影由札克克瑞格自編自導自製，其他製片人還有羅伊李、尹米莉、傑迪利弗席茲和拉斐爾馬爾古萊斯，監製則是蜜雪兒莫瑞賽和喬許布洛林。幕後創意團隊包括攝影指導拉金西波、製作設計湯姆哈默克、剪輯喬墨菲及服裝設計翠許桑莫菲爾。配樂則是萊恩哈樂戴、海斯哈樂戴和札克克瑞格。《凶器》將於8月14日在台上映。

《凶器》。圖/華納兄弟提供

《凶器》。圖/華納兄弟提供

《凶器》。圖/華納兄弟提供