《零日攻擊》前導預告破228萬點擊 台海危機真實化影集全球關注

前導預告破228萬點擊！正式預告震撼公開

備受國際高度關注的台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，去年發布前導預告已累積破228萬次點擊，各方期待持續攀升，至今近50家海外媒體輪番專訪及報導。

千呼萬喚，《零日攻擊》今（25日）終於釋出正式預告，宣告定檔8月2日，台灣將於每週六晚間9點在公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video則於8月15日終戰八十週年紀念日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。其它國家及平台陸續確認中，2025年台灣影視最強震撼彈即將引爆！

《零日攻擊》由製作人兼編劇統籌鄭心媚領軍，洪伯豪、吳季恩、蘇奕瑄、趙暄、劉易、羅景壬、林志儒等金獎導演聯手，以同樣在台海危機時空下的不同人物視角開展10集篇章。議題包含：恐怖攻擊、紅色滲入媒體、黑道遭利用製造內亂、地方選舉及宗教組織的被滲透、網紅被操控、中國駭客入侵台灣科技論壇、3C產品隱藏監控危機、台商家庭面臨的反分裂手法、警政機關遭癱瘓的隱憂、親共份子的假起義、共軍潛伏軍方高層、前線士兵遇襲……逐一揭露台灣可能遭遇的各種危機，甚至諸多情節皆已在如今新聞報導裡成了真實映照。

50家海外媒體報導，《華爾街日報》重量級專欄作家力推

《華爾街日報》重量級專欄作家沃爾特·羅素·米德（Walter Russell Mead）在搶先看完10集後，6月初公開發表評論，盛讚《零日攻擊》：「為未來提供了一個可能的視窗」。羅素評論：「《零日》描述兩岸緊張局勢的影響，既對台灣社會進行深入瞭解，又對一場迫在眉睫的大國衝突進行了寶貴的介紹，這場衝突可能會影響我們所有人的生活。」

「《零日》中的台灣人民幾乎是無限的多樣性，無不反映出台灣社會的多元與複雜。大家只想好好過日子，繼續生活和遠離戰爭。《零日》的創作者明白，下一輪衝突不會像你祖父的戰爭那樣，上世紀的戰爭是靠誰生產的武器多，如今資訊科技與網路能力才是戰爭關鍵。」

「《零日》情節圍繞著中國顛覆台灣的軍事技術，入侵其指揮，控制網路以重新瞄準導彈，以及僅僅透過使用人工智慧招募網紅來為中國出擊。《零日》是資訊戰的一個例子，也是對資訊戰的考察。」羅素甚至公開呼籲：「希望有美國的發行商能鼓起勇氣，將這部影集帶上美國的螢幕。更廣泛地說，任何仍在好萊塢工作的愛國者，都應該思考如何運用自己的專業，幫助美國人警醒。」

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》正式預告一開場，謝怡芬（Janet）飾演的總統在受訪時遭遇恐怖攻擊，背後大樓爆破巨響，現場一片驚慌。後續接連出現：戴立忍驚見馬路上湧現戰車及軍備車，陳妤在直播時突遇駭客，連俞涵播報新聞「全台網路斷訊已經超過24小時」，楊大正則緊急調查飛彈來襲的影片是真或假？高橋一生、水川麻美、杜汶澤、莊凱勛、鄭有傑、謝章穎、藍葦華、李冠毅等演員陣容一一現身，全都置身街頭暴動、武力攻擊、槍林彈雨等各式惶恐之中，凸顯影集一再呼籲的：「攻擊日倒數」已經開始。

本劇未演先轟動，5月率先於哥本哈根民主高峰會進行世界首映，同場不只蔡英文前總統為零日團隊加油打氣：「一定要成功。」高峰會上世界各地國際政要皆寄予慎重關注，烏克蘭人看了直呼：「如果烏克蘭戰前有拍這樣一部戲就好了」，更有香港人看完潸然淚下。因台海戰爭題材與區域安全的緊密連動關係，包括CNN、BBC、路透社、日本NHK、美國《華爾街日報》、《TIME》、《紐約時報》、日本《讀賣新聞》及英國《金融時報》等近50家國際媒體相繼採訪報導，歐洲國家更直接來信詢問當地的播出資訊，可見國際聲量不斷拉升。

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

群星齊聚演出，警醒現代灰色戰爭

台劇《零日攻擊》8月開播，勢必成為年度發燒話題之作。該劇以中國人民解放軍對台採取軍事行動為架空背景，描述台海戰爭可能帶給台灣島內的挑戰與變化，題材大膽且敏感，製作人鄭心媚表示：《零日攻擊》是一部只有台灣人能說，也應該並且迫切要說的故事，希望台灣觀眾享受劇情娛樂的同時，也能警醒現代灰色戰爭的滲透。除了台灣地區外，全球其他平台也都在洽談中，國際反應熱烈，希望《零日攻擊》能將台灣的故事、台灣人面臨的危機與樣貌，呈現在全世界眼前。

《零日攻擊》卡司陣容華麗：日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、台灣實力派演員謝怡芬（Janet）、戴立忍、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、藍葦華、陳妤、陳文彬、鄭有傑、游安順、侯彥西、謝章穎、李冠毅、楊富江、鄧九雲、王渝萱、張洛偍、孫泌岳、許時豪等。

8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

👇《零日攻擊》正式總預告

👇《零日攻擊》前導預告

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供

《零日攻擊》。圖/牽猴子提供