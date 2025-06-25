《凶宅專賣店》董十行繪老公寓暗藏「地獄之門」 6/27台北電影節搶先看

《凶宅專賣店》首款插畫海報詭譎公開 金獎陣容共創台劇新巔峰

由三屆金鐘獎視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，新加坡影后洪慧芳，金馬獎最佳男配角施名帥，以及林予晞、江宜蓉、許紫柔等人共同主演的靈異驚悚台劇《凶宅專賣店》，今日（6/24）釋出首款插畫版海報，由知名視覺藝術創作者董十行操刀，以極具張力的超現實構圖，俯瞰台灣老舊公寓群，營造出詭譎懸疑氛圍，令人一眼就墜入劇中的一連串未知詭事。不僅如此，劇集官方Facebook、Instagram與Threads三大社群也同步正式上線，提供第一手訊息與幕後花絮。

《凶宅專賣店》導演暨主要演員也將在本週五（6/27）晚間19:00，盛大出席本劇在台北電影節的星光首映，與全場觀眾搶先觀賞精彩首兩集！首映會門票熱賣中，觀眾不僅可以搶先體驗這部話題之作，更有機會與團隊近距離互動，立即購票👉台北電影節《凶宅專賣店》

知名視覺藝術家董十行操刀 《凶宅專賣店》插畫海報暗藏劇情密碼

改編震撼台灣社會真實事件，《凶宅專賣店》融合靈異與人性驚悚，打造全新類型影集，由《女鬼橋》系列導演奚岳隆與導演郝芳葳聯合執導，《查無此心》、《無聲》編劇林品君操刀劇本，葉瀞嬬擔任聯合編劇。全片更集結實力堅強的金獎卡司陣容，包括三屆金鐘獎視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，新加坡影后洪慧芳，金馬獎最佳男配角施名帥，以及林予晞、江宜蓉、許紫柔等人共同主演。

故事描述住在凶宅超過20年的阿澤，因緣際會成為義勝房屋的房仲，專門處理「凶宅買賣」。他將與自帶天命的慈安堂通靈姊妹，以及義勝房屋夥伴們，聯手化解一間間凶宅的怨念；隨著案件層層揭露，背後埋藏的不只是驚悚，也有一段段觸動人心的故事。觀眾將隨角色一同踏入這些鬼魅空間，直視恐懼的源頭。

《凶宅專賣店》本劇集結金獎演出陣容，透過創新型態的靈異驚悚類型，共創台劇嶄新巔峰，圖左起為范少勳、陳姸霏、李銘順、施名帥、江宜蓉。圖/采昌國際多媒體提供

在日前釋出的首支預告引爆話題後，製作團隊今日（6/24）再度帶來驚喜，正式曝光由視覺藝術家董十行打造的首款插畫版海報。曾為《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》、《風之谷》等經典之作繪製台灣限定海報的他，以擅長的科幻、寫實風格，透過超現實視覺表現手法，以俯視台灣老公寓環境方式，間接帶出全劇的懸疑故事氣氛。

尤其畫面中的每一層樓，都對應著劇集中不同的場景和事件，並特別設計將角色們統一望向上方天空，暗示他們的期盼，以及對自身議題的隱憂。底部開敞的門，則象徵連結地獄的大門，呼應故事裡的未知考驗。海報處處都是玄機，導演郝芳葳也表示：「海報用手繪方式增加人物情感的溫度，而在層層疊進的畫面構圖中，則蘊含了《凶宅專賣店》每個凶宅故事的場景細節及懸疑線索。」觀眾在觀劇前後再次回望這張海報，將感受到截然不同的詮釋與深意。

《凶宅專賣店》圖左起為范少勳、本燙、江宜蓉、施名帥。圖/采昌國際多媒體提供

《凶宅專賣店》劇組齊聚台北電影節世界首映 預售門票倒數熱賣中

值得一提的是，《凶宅專賣店》也入選本屆台北電影節「星光首映」單元，將在本週五（6/27）晚間19:00於中山堂進行首兩集的世界首映。導演奚岳隆、郝芳葳將親率主演群李銘順、范少勳、陳姸霏、洪慧芳、施名帥、江宜蓉、許紫柔等人登場，與觀眾面對面分享拍攝點滴與創作心得。世界首映會門票持續熱賣中，敬請把握購票良機。立即購票👉台北電影節《凶宅專賣店》

《凶宅專賣店》由采昌國際多媒體、文化內容策進院、合影視、華研國際音樂、兔將創意影業、百利國際能源共同出品；采昌國際多媒體發行；趣放娛樂製作。更多精彩內容與正式播出資訊，請密切關注本劇官方社群平台，帶您一同深入這場靈異與人性交織的懸疑冒險。追蹤官方社群，隨時掌握第一手消息👉《凶宅專賣店》FB

《凶宅專賣店》插畫版海報知名視覺藝術家董十行操刀設計。圖/采昌國際多媒體提供

《凶宅專賣店》插畫版海報知名視覺藝術家董十行操刀設計。圖/采昌國際多媒體提供