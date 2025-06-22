《占星轉運站》義大利占星師來台改運 助招財、迎桃花、婚姻挽回

電影《占星轉運站》由斯洛伐克導演彼得克雷克斯執導，這也是他繼前作《服刑母親》後，再次打破紀實與虛構的界線，跟隨充滿神秘色彩的義大利知名占星師盧齊亞娜的腳步，一探世人心中一個又一個真實的心之所向。

導演彼得克雷斯花了很多時間和占星師盧齊亞娜相處，觀察她的工作和客戶們，最後精挑細選出五名主要主角，並帶著攝影團隊跟著他們出發，踏上屬於他們的「生日之旅」，遠赴世界各地取景，其中一站甚至跟隨一名渴望與歌手父親修復關係的女性驚喜來到台灣，在台灣本島及金門上演一場跨文化的奇幻旅程。他們走訪了台灣民眾耳熟能詳的天水宮、金山財神廟、小人國、龍山寺算命街以及金門砲台等景點，不僅參觀了台灣最正宗的寺廟文化，也親身體驗了新奇的鳥卦、那卡西、豬腳麵線等在地特色。

導演彼得克雷克斯坦言自己一開始並沒有打算觸碰占星題材，是在奧地利製片雷夫維塞爾三年來不斷遊說下，才終於同意和占星師盧齊亞娜見面，沒想到見了面之後，便深深被她迷住了，覺得非以她為主角拍一部電影不可！他也笑稱自己在此之前，一直以來都不喜歡和他人談論神祕學，現在改變了，會張開耳朵聆聽，因為不論是否相信，都有機會聽到有價值的故事。直到拍完本片，導演彼得仍坦言，「我還是不相信占星，但我相信盧齊亞娜」《占星轉運站》將於本月（6月）底在台北電影節首映，並於7月18日正式在台灣上映。

《占星轉運站》。圖/天馬行空提供

占星師盧齊亞娜指點迷津的方式自成一格，她能根據每一個人的星盤，挑選出生日當天的「天選之地」，只要出門走走來趟改運之旅，人生黑白可以變彩色！與老母親相依為命、單身多年的禮儀師是否能成功脫單？性格迥異的雙胞胎姊妹是否能如願成為幸福媽咪？與丈夫愈來愈疏離的怨婦是否能再次和丈夫重燃愛火？知名歌手的女兒是否能解開父女心結？

他們都來到「占星轉運站」，各自滿懷希望地踏上生日之旅，從里約到貝魯特，無論是衝到台灣吃碗生日麵線或是來趟阿拉斯加的虛擬之旅，跟著星星去旅行，下一站是福還是禍？超值預售套票即將於天馬行空表單及博客來售票網開賣，購買單人套票即可獲得「A3原文紀念海報」壹張，數量有限，售完為止。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《占星轉運站》。圖/天馬行空提供

《占星轉運站》。圖/天馬行空提供

《占星轉運站》。圖/天馬行空提供