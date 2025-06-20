《再婚皇后》漫改韓劇 申敏兒霸氣休夫再嫁鮮肉王子李鍾碩

Disney+ 驚喜宣布，由申敏兒、朱智勛及李鍾碩主演的全新奇幻韓劇《再婚皇后》（韓語：재혼황후）即將獨家上線！

《再婚皇后》改編自全球點閱突破 26 億的熱門網路漫畫與網路小說《재혼황후》故事設定在虛構的東大帝國，講述深受百姓愛戴的皇后娜菲爾，她的皇帝丈夫某天突然帶回一位情婦、並要求離婚。面對羞辱與背叛，娜菲爾不願讓皇帝就此毀掉自己的人生，於是她同意離婚，不過要求要和敵對西王國的王子結婚，開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。

《再婚皇后》由申敏兒（《惡緣》、《海岸村恰恰恰》）飾演備受愛戴的皇后娜菲爾；李鍾碩（《黑話律師》、《W兩個世界》）則飾演隱藏著不為人知的秘密的西王國王子海因里。朱智勛（《照明商店》、《外傷重症中心》）飾演東大帝國的皇帝索本修；而李世榮（《衣袖紅鑲邊》、《成為王的男人》）則飾演菈絲塔——一位從奴隸躍升為皇帝妃嬪、野心勃勃瞄準皇后之位的女子。作品由編劇呂芝娜與玄忠烈（《驅魔麵館》）聯手改編，並由導演趙秀沅（《雖然30但仍17》、《皮諾丘》）執導。

除了《再婚皇后》之外，粉絲還可以期待Disney+ 上的眾多韓國影視作品，包含被《紐約時報》評為2024年全球最佳影集之一的韓劇《殺人者的購物中心》即將推出第二季、由柳承龍主演的尋寶冒險劇《下流大盜》、以及集結全智賢、姜棟元、《星際爭霸戰》趙約翰、《史賓賽的機密任務》麥克加斯頓等超強卡司的國際陰謀大作《暴風圈》都將精彩上線，而由金多美、孫錫求主演的最新犯罪韓劇《血謎拼圖》也在Disney+ 熱播中。

《再婚皇后》演員合照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員合照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員合照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員合照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供

《再婚皇后》演員劇本研讀照。圖/Disney+提供