《九十歲有什麼可喜可賀的》我竟然101歲了！人生百年平淡是真

101歲作家佐藤愛子《九十歳。 何がめでたい》散文改編電影

91歲草笛光子x62歲唐澤壽明 精彩共演

90歲又怎樣！動人喜劇鉅獻《九十歲有什麼可喜可賀的》（90 Years Old – So What?）改編自日本作家佐藤愛子熱銷185萬冊幽默原作《九十歳。 何がめでたい》，網友4星好評推薦，動人賣座10.4億日幣！請來《接棒家族》前田哲執導，集結《養老金都沒了啦！》草笛光子、《鬼壓床了沒》唐澤壽明、《silent說不出口的愛》藤間爽子、《來生再見未名的我們》片岡千之助、《在那開滿花的山丘，我想見到妳》中島瑠菜、《花束般的戀愛》小田切讓、《死亡筆記本》宮野真守等華麗演員陣容精彩共演，「創作女神」木村KAELA 打造主題曲〈Cheese〉！

《九十歲有什麼可喜可賀的》故事敘述至今獲得無數文學獎的作家佐藤愛子（草笛光子 飾），年過90歲的現在，因為宣布封筆而漸漸很少與人交際，過著鬱鬱寡歡的生活。此時，平凡的中年編輯吉川真也（唐澤壽明 飾）邀請她再次撰寫散文。愛子以不假修飾的文筆抒發對辛苦日常的怒氣的散文獲得極大反響，愛子的人生從90歲開始起了很大的變化……

《九十歲有什麼可喜可賀的》改編自作家佐藤愛子的暢銷作品，今年101歲的佐藤愛子曾獲得直木獎、女流文學獎、菊池寬獎、紫式部文學獎，還獲頒旭日小綬章。她於2016年5月開始在雜誌上連載散文，分享迎向90歲的辛苦生活，率直地道出對社會的怒氣與疑惑，後來將這些散文集結成冊的書籍《九十歲有什麼可喜可賀的》，獲得許多讀者的共鳴，目前在日本已賣破185萬冊！

對於本作改編成電影的感想，佐藤愛子表示：「我和草笛光子演員曾在50年前左右於一場對談中見過面，我還記得當時我們倆各自說著前夫的壞話，讓現場氣氛很熱烈呢。因為這次的電影，很久違地再見到草笛光子演員，她依然美麗動人，和我截然不同，因為我沒那麼高雅呢。草笛光子演員要詮釋如此麻煩的我，應該很辛苦吧，這讓我十分同情她，但也很期待會誕生多麼奇妙的作品！」

對於參演《九十歲有什麼可喜可賀的》的感想，草笛光子表示：「90歲這個數字不知不覺地就來到我眼前，大家都跟我說：『恭喜您90歲了！』我竟然90歲了？每天都在對抗年老，如果對抗90歲的話應該會有損失吧，我想試著不去抗拒它，認真地過90歲！沒想到這次能飾演90歲時的佐藤愛子老師，真是出乎意料呢！」草笛光子精彩的演技，更讓她以本作榮獲「日本電影影評人大獎」鑽石獎、「日刊體育電影大獎」最佳女主角獎！動人喜劇鉅獻《九十歲有什麼可喜可賀的》7月4日（五）全台上映！

《九十歲有什麼可喜可賀的》最高齡女主角草笛光子。圖/車庫娛樂提供

62歲的唐澤壽明坦言沒自信活到90歲

草笛光子爆料：「我們不是同年紀嗎？」

出道45年的唐澤壽明與女演員山口智子結婚30年，是日本演藝圈有名的模範夫妻，唐澤壽明這次在《九十歲有什麼可喜可賀的》中飾演一名家庭、事業都不順的編輯，他笑說現實生活中他可是兩方面都有兼顧呢！而對於參演本作的感想，唐澤壽明表示：「草笛前輩是日本電影界第一位以90歲的高齡擔綱主演的演員！」草笛光子在一旁聽了難以置信地說：「真的嗎？」唐澤壽明馬上回應：「對啊！都說過多少次了！」沒想到草笛光子竟反問她：「我們不是同年紀嗎？」讓唐澤壽明哭笑不得地連忙否認，兩人不僅在電影中是相愛相殺的關係，戲外的互動也十分逗趣！

對於決定參演本作的原因，唐澤壽明表示：「之前曾和草笛光子前輩合作過NHK大河劇《利家與松》，《九十歲有什麼可喜可賀的》是由草笛光子前輩主演的作品，我心想自己是否有能幫得上忙的地方，就決定參演本作！這故事的原型人物是佐藤愛子老師，她是位直言不諱的人，而飾演佐藤老師的草笛前輩，將這個角色詮釋得十分迷人又充滿活力，大家在電影院觀賞時，一定也會留下深刻印象！」

今年62歲的唐澤壽明，對於是否曾想像過自己90歲時的提問，他笑說：「沒有想過呢，因為可能活不到90歲吧！雖然目前有一些90多歲的演員前輩，但我沒辦法呢，如果沒有在某個時機放棄的話，覺得自己會不太好看。」

《九十歲有什麼可喜可賀的》日本國民女演員草笛光子出道75年讓唐澤壽明大讚：都沒變。圖/車庫娛樂提供

日本國民女演員草笛光子出道75年讓唐澤壽明大讚：都沒變

「聲優王子」宮野真守《九十歲有什麼可喜可賀的》竟成唐澤壽明上司？！

日本國民女演員草笛光子於1933年生於日本神奈川縣，1950年進入松竹歌劇團，1953年以《純潔革命》在大銀幕上出道，曾參演成瀨巳喜男、川島雄三、市川崑等日本名導的作品，是日本電影界有名的資深演員，對於以90歲的高齡擔綱主演的感想，草笛光子表示：「90年一下子就過了呢，這過程發生了許多事，也有許多覺得有什麼可喜可賀的事，但能完成電影《九十歲有什麼可喜可賀的》真的十分可喜可賀呢！」

二度和草笛光子合作的唐澤壽明則透露她一點都沒變，唐澤壽明表示：「在攝影機前和前輩面對面時，完全能感受到前輩至今所養成的風範和魅力。在這次的拍攝中，我和草笛前輩有稍微碰觸到對方的場面，但前輩她的身體完全沒有動搖，我想這是因為她一直以來透過舞臺鍛鍊出扎實的體態吧。」草笛光子則笑說：「那是因為你背一直很挺啊，如果對手演員這樣的話，我也會跟著一起挺直腰桿。一起合作讓我覺得唐澤演員真是位很好相處的人，而且總覺得很親近，就像兄弟姊妹一樣。」

此外，「聲優王子」宮野真守在本作中飾演一名雜誌總編，是唐澤壽明的上司，對於接演本作的感想，宮野真守表示：「我大部分都是負責為角色配音，沒想到這次竟收到真人電影的邀約，嚇了一跳，而且得知要飾演唐澤壽明前輩的上司，就更驚訝了！唐澤前輩在拍攝現場總會跟我閒聊，藉以緩和氣氛，讓我能自在地詮釋這個角色。這部電影會讓人覺得活著真好，希望大家都能觀賞這部作品！」動人喜劇鉅獻《九十歲有什麼可喜可賀的》7月4日（五）全台上映！

「聲優王子」宮野真守《九十歲有什麼可喜可賀的》竟成唐澤壽明上司？圖/車庫娛樂提供

《九十歲有什麼可喜可賀的》最高齡女主角草笛光子x唐澤壽明。圖/車庫娛樂提供

《九十歲有什麼可喜可賀的》出道45年的唐澤壽明與女演員山口智子結婚30年，是日本演藝圈有名的模範夫妻 。圖/車庫娛樂提供

《九十歲有什麼可喜可賀的》本作改編自作家佐藤愛子的暢銷作品，目前在日本已賣破185萬冊 。圖/車庫娛樂提供

《九十歲有什麼可喜可賀的》草笛光子精彩的演技，讓她以本作榮獲「日本電影影評人大獎」鑽石獎、「日刊體育電影大獎」最佳女主角獎。圖/車庫娛樂提供

《九十歲有什麼可喜可賀的》。圖/車庫娛樂提供