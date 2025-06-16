《記憶花園》導演「山田尚子」用透明感水彩渲染出溫柔卻震撼的思念

★《電影版聲之形》《莉茲與青鳥》導演山田尚子，首部原創動畫作品

★《膽大黨》《乘浪之約》製作公司「Science SARU」高水準質感打造

★《懶人的餐桌》知名漫畫家水澤悦子負責角色原案

★ 榮獲富川動畫影展「特別優秀獎」與「觀眾獎」雙料肯定

★ 獲選安錫動畫影展特別放映、西班牙錫切斯影展動畫競賽單元

★ 接連入選英國邂逅電影節、蘇格蘭愛動畫影展，海外備受矚目

將我們緊緊相連的記憶之花

《記憶花園》(Garden of Remembrance)故事講述，當思念著某人時，那份情感究竟會前往何方？房間裡，啤酒罐與酒杯隨意散落，雖然略顯凌亂，卻也透出一種生活的真實。「你」的空間裡擺滿了美術用品與一把電吉他，彷彿仍殘留著創作與回憶的餘溫。當手機鬧鐘響起，「你」緩緩醒來，迎接嶄新一天。而「我」所珍愛的那朵銀蓮花，是「我們」共同記憶的見證，是承載著「你」和「我」過往的珍貴之花。當打開房間的衣櫃後，記憶的潮水悄然湧現。這是一段屬於「你」、「我」，也屬於「我們」之間，一段關於思念與告別的故事…。6月27日威秀影城獨家上映。

《膽大黨》製作公司打造，《電影版聲之形》導演最新療癒之作

在記憶尚未消逝之前，日常中的每個微小瞬間，其實都悄悄烙印著情感的痕跡。《記憶花園》由《電影版聲之形》、《電影版吹響吧！上低音號～莉茲與青鳥～》導演山田尚子親自編劇、導演，並首度挑戰原創動畫短片形式，再次以她特有的細膩視角與詩意敘事，引領觀眾走入一場溫柔卻震撼人心的記憶探尋。

一如屢獲國際大獎肯定的《再見機器人》，本片也如同一首透過畫面與音樂交織而成的視覺詩，不需言語、只需感受，讓觀眾在光影與節奏當中，與自己展開一場心靈的對話。這不是一部需要「理解」的電影，而是一部需要「感受」的電影，情感飽滿得彷彿能在銀幕間緩緩溢出，浸潤觀眾的心。整部作品以透明感極高的水彩風格構築畫面，營造如夢似幻卻真實動人的視覺世界。觀眾將跟隨一位年輕女子的日常——起床、吃早餐、出門…。

一幕幕生活中的熟悉片段，透過電影轉化成一種溫柔的凝視。如同每天早晨那片吐司、那杯熱咖啡，平凡，卻總能帶來熟悉的安心感。一如主角的眼神轉移與細微動作，逐漸浮現一種難以言喻的哀愁。那朵花，成為主角記憶與情感的載體，將她內心深處對「某個人」的想念與失落，細水長流地傳遞給觀眾。觀賞之後，觀眾或許會想起某個人、某個清晨，或是某段屬於自己的靜默時光。因為觀眾所看到的，不只是一部短片，而是一段屬於自己的故事。

《記憶花園》。圖/采昌國際提供

尤其本片交由《膽大黨》、《乘浪之約》製作公司「Science SARU」製作，並延續導演一貫的細膩視角與情感書寫，溫柔刻畫出孤獨與聯繫之間的微妙關係。她將原創角色的內心世界視覺化，讓觀眾在觀影過程中，緩緩建立情感連結，而非單向接收。尤其片中的音樂不只是襯底旋律，更是敘事節奏的參與者，牽引觀眾的情緒方向，與畫面一同呼吸。當主角沉浸在回憶與片段意象時，音樂適時地溫柔推進，讓旋律與畫面一同呼吸，在無聲處述說著主角無法言明的心情，讓人不知不覺沉浸在主角的幽微心境。

正因為如此，本片屢獲國際影展青睞，不僅榮獲富川動畫影展「特別優秀獎」與「觀眾獎」雙料肯定，並接連入選英國邂逅電影節、蘇格蘭愛動畫影展，更獲選安錫動畫影展特別放映、西班牙錫切斯影展動畫競賽單元。這些來自世界各地的掌聲，不只是對本片的讚譽，更是對山田尚子這位日本當代最具詩意與情感深度導演的肯定。

《記憶花園》。圖/采昌國際提供

山田尚子導演，日本知名動畫導演、演出家、動畫師

山田尚子（Naoko Yamada），1984年11月28日出生於日本京都府，畢業於京都造型藝術大學美術造型專業西洋畫科。是日本知名動畫導演、演出家、動畫師。她在擔任演出工作之前，曾擔任過原畫工作。2007年，她在京都動畫製作的動畫劇集《CLANNAD》首度擔任演出一職，也在隨後播出的《CLANNAD 〜AFTER STORY〜》擔任分鏡演出職務。

她在2009年擔任《K-ON！輕音部》動畫化導演，也是她首度擔任導演一職。該動畫在播出後迅速爆紅，不僅獲得極高評價，更帶動周邊CD銷量，讓她的導演才華受到肯定。後續她也持續擔任《玉子愛情故事》、《電影版聲之形》、《電影版吹響吧！上低音號～莉茲與青鳥～》等多部由京都動畫製作的導演工作。尤其《電影版聲之形》，不僅在日本跟台灣都取得極佳票房成績，更一舉榮獲日本奧斯卡優秀動畫作品獎、東京動畫獎年度動畫大獎、日本新媒體動漫藝術節動畫部門優秀獎等多項大獎的肯定。

2019年初，她在完成《電影版吹響吧！上低音號～莉茲與青鳥～》工作之後，便離開京都動畫，並從2021年開始跟《膽大黨》製作公司「Science SARU」建立長期合作關係，並執導在該公司的第一部電視動畫作品《平家物語》。

她在2024年推出自編自導的首部原創動畫電影《記憶花園》，再度延續她細膩的導演風格，讓本片一舉榮獲富川動畫影展「特別優秀獎」與「觀眾獎」雙料肯定，更接連入選安錫動畫影展、西班牙錫切斯影展、英國邂逅電影節、蘇格蘭愛動畫影展，備受世界各國的高度關注！

《記憶花園》。圖/采昌國際提供

《記憶花園》。圖/采昌國際提供