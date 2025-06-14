《全知讀者視角》安孝燮x李敏鎬 雙男神聯手親曝角色秘辛

安孝燮、李敏鎬、JISOO等7大主演曝《全知讀者視角》演出心聲

改編超人氣網路小說與網路漫畫，由《與神同行》金牌製作團隊斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造，成為今年韓影規模最大、話題最強的電影鉅作《全知讀者視角》，即將在7月磅礡登上全台大銀幕！台灣發行商「采昌國際多媒體」日前釋出台灣版前導預告，短短24小時內即突破百萬觀看次數，掀起爆炸性關注與熱烈討論。

今日（6/13）更進一步公開由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員JISOO，以及童星權恩成等豪華卡司的角色劇照與演出感言，燃起粉絲期待新高！首度擔綱電影主演的安孝燮，從外型到細膩情感，用眼神與語調詮釋出極具共鳴的主角魅力，他表示：「我想表現出讓所有人都產生共鳴的角色模樣。」而「九頭身男神」李敏鎬，更為本片睽違十年重返大銀幕，並全力投入高難度動作戲：「我尤其花費很多心思在動作、眼神、表情的呈現上。」在這群黃金卡司的精彩演出下，讓本片除了震撼視覺的高規格製作，更將凝聚命運交織的深刻人物情感，成為今年暑假最不容錯過的超級鉅獻！

《全知讀者視角》安孝燮首度電影主演 李敏鎬睽違10年銀幕回歸

被譽為「年度韓影霸主」的《全知讀者視角》，講述一部連載多年的小說，故事在完結當天竟離奇成真。唯一堅持看到結局的讀者「金獨子」，被迫與小說中的主角「劉眾赫」等人聯手，在崩壞的末日世界中絕地求生。這部備受期待的年度大作，不僅由演出《浪漫醫生金師傅》、《社內相親》等人氣劇集的大勢演員安孝燮首度挑戰大銀幕主演，更憑藉他細膩的演技與深邃眼神，牢牢抓住觀眾的心。尤其他飾演一個平凡但堅強的角色，讓他坦言：「我希望表現出讓所有人都產生共鳴、那平凡的金獨子，以及想和獨子一起呈現大家攜手成長的模樣。」他更透露，從角色外型、表情、語調到視線，都經過反覆打磨：「我跟導演進行相當多的討論，在角色研究上花費許多時間，也一直針對動作進行訓練。」如此用心的準備，讓人對他在銀幕上的表現期待不已。

而在《江南1970》後，專注於電視劇跟串流平台作品的李敏鎬，也透過本片宣告他睽違十年的大銀幕華麗回歸。他在片中飾演小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》主角「劉眾赫」，擁有死亡後能重啟的回歸能力，是充滿壓倒性實力與堅韌意志的完美男人。李敏鎬從一登場便以強烈存在感緊抓目光，帶來複雜情感與震撼動作場面，讓觀眾完全沉浸其中。為了完美詮釋，他也進行數個月的高強度動作訓練，並分享：「我思考許多關於一個在永生中獨自生存的人類的孤獨感。因為他是一個不斷戰鬥的角色，所以我在動作戲準備上投注大量心血。我必須透過劉眾赫來展現這個世界觀，我認為他必須真實，這樣獨子在克服這個世界觀危機的過程中，才會讓人信服。我尤其花費很多心思在動作、眼神、表情上，如何讓它們不顯得過度誇張與虛假。」一席話也讓人期待他將如何帶領觀眾，深入這個危機四伏的世界觀，感受角色的掙扎與成長。

《全知讀者視角》李敏鎬飾演劉眾赫。圖/采昌國際多媒體提供

NANA吊鋼絲挑戰高難度動作 JISOO獨自飆戲展現強烈魅力

除了李敏鎬和安孝燮，《全知讀者視角》更集結蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員JISOO，以及童星權恩成等超強卡司，打造視覺與演技兼具的盛宴。曾以《現在撥打的電話》等作品贏得觀眾喜愛的蔡秀彬，在片中飾演跟金獨子共事的職場同事「劉尚雅」，面對小說世界成真所帶來的危機，她表示：「雖然她是眾多角色當中，最能做出現實判斷的人，但我努力讓她看起來不讓人討厭。尚雅也是一個能幫助他人成長的角色，這就是她的魅力所在。」而以《18歲的瞬間》打開知名度的申承浩，則化身擁有堅韌力量和超強防禦力的軍人「李賢誠」，他表示：「這是個充滿腎上腺素的角色，當作品要電影化的時候，我就對它抱有很高期待。」他將利用自己的強健體魄與硬派動作戲，為觀眾呈現不容錯過的震撼演出。

曾在《假面女郎》等作品中展現獨特氣質的NANA，飾演因為金獨子幫助而倖存，並為正義奮戰的「鄭熙媛」，她分享：「平凡人們攜手拯救世界的模樣，讓我覺得非常有魅力。熙媛是個能展現俐落、華麗動作的角色。我挑戰了很多高難度動作，尤其在吊鋼絲時非常驚險刺激，我努力把每個動作的線條與力量展現得淋漓盡致。」至於BLACKPINK成員JISOO，則飾演將劉眾赫視為師父的高中生「李智慧」，她坦言：「智慧是個能快速掌握現實、靈活應對情況的角色，我努力展現她這樣的判斷力。由於角色設定，我獨自拍攝的場景很多，但與其說是遺憾，不如說可以很好地展現出角色個性」。

JISOO也將透過這次演出，展現前所未見的強烈魅力。而以《山茶花開時》備受矚目的童星權恩成，則飾演能跟昆蟲溝通的少年「李吉永」，可說是全片的活力吉祥物。他透露可愛的幕後花絮：「吉永最大的魅力是可愛與自信，每當導演指導時，都會先詢問我的想法，這才誕生出我這角色的招牌動作。」讓人相當期待他在片中充滿生命力的精彩表現。

《全知讀者視角》JISOO飾演李智慧。圖/采昌國際多媒體提供

這部改編自轟動全球奇幻IP大作，斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在今年7月於全台盛大獻映。

本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻是這個小說的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那個無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，打造出與原本小說截然不同的結局…。

《全知讀者視角》權恩成飾演李吉永。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》蔡秀彬飾演劉尚雅。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》申承浩飾演李賢誠。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供