《捍衛任務：復仇芭蕾》送限定特典 殺神「基努李維」超興奮續集野心勃勃

捍衛任務宇宙最新作品《捍衛任務：復仇芭蕾》（原文片名：Ballerina）即將在臺上映，在公佈的卡司中除了有熟悉的基努李維、伊恩麥克薛恩和安潔莉卡休士頓外，還出現了許多讓觀眾非常興奮的新面孔，其中就包含台灣粉絲很熟悉的「少女時代」成員秀英（崔秀榮）。

近期訪談中，秀英表示自己第一次讀到劇本時就被深深吸引：「這是一部動作電影，但同時也描繪了父女間的關係，因為我很愛我的家人，我的家人就是我的一切，所以這讓我更喜愛這個故事。」也透露她所飾演的朴凱特拉出現的場景非常重要，是女主角伊芙作為刺客，展開復仇之旅的關鍵一戰，讓人相當期待。《捍衛任務：復仇芭蕾》6月6日與全美同步上映。

再演「殺神」約翰維克，基努李維超興奮：已經想好續集劇情

《捍衛任務：復仇芭蕾》維持一貫「捍衛任務」俐落的戰鬥風格，安娜德哈瑪斯因此接受為期數個月的訓練，從基礎開始打起，熟記所有動作：「比起說編排好每個動作；更像是他們透過扎實的訓練提供給我工具，讓我能自由、安全地發揮。」首次面對的強度讓安娜驚呼：「其實我很訝異自己能毫髮無傷地拍完。」

電影中的精采表現讓元祖「殺神」基努李維大讚：「這部電影保留了捍衛任務的精神。」並遭安娜爆料，基努李維接到電話後相當興奮，立即同意參演，直言沒想到會被基哥摔在地上這麼多次，並說基努李維在殺青時已經告訴導演藍威斯曼關於《捍衛任務：復仇芭蕾》續集的想法了！

《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。圖/車庫娛樂提供

影城限定購票禮公開《捍衛任務：復仇芭蕾》原文海報限量珍藏

為迎接《捍衛任務：復仇芭蕾》上映，影城推出多款限量特典！凡於6/6（五）至6/12（四）期間購買《捍衛任務：復仇芭蕾》一般版或Dolby Atmos版電影票，即可獲得【角色版原文海報】乙張（共4款，隨機贈送，數量有限，送完為止）。自6/6起，凡購買Dolby Cinema版電影票，則可獲得【Dolby Cinema版原文海報】乙張。此外，美麗華杜比影院於6月6日、7日推出限量「杜比影院特別場套票」。以上皆數量有限，送完為止。

這回帶著好萊塢動作女星接班人氣勢登場的安娜德哈瑪斯為戲苦練體能，在電影中展現了不勝枚舉的精采美技，除了讓人印象深刻的溜冰鞋橋段外，她也表示自己很享受拍手榴彈的那場戲：「我喜歡她如何在空間中移動，同時找出所以能利用的武器，她被很多男人包圍，空間非常擁擠、無路可逃，她最後能殺出重圍，燒死所有人真的很酷。」當記者問到未來還想在大銀幕上運用什麼武器時，安娜笑著說：「因為我知道他們多愛讓女人穿高跟鞋戰鬥，所以我會選高跟鞋，以後就會知道它能怎麼當作武器了，應該會蠻酷的。」而基努李維與安娜德哈瑪斯武打排練的影片也曝光，兩人都卯足全力，精彩可期。《捍衛任務：復仇芭蕾》6月6日與全美同步上映。

《捍衛任務：復仇芭蕾》Dolby Cinema特典。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安潔莉卡休士頓。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》伊恩麥克薛恩。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供