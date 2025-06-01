《浪漫醫生金師傅》系列韓劇 每一次的選擇都是「醫者之心」的試煉

韓國經典醫療劇《浪漫醫生金師傅》系列亦在LINE TV全集上架，作為近年備受觀眾喜愛的醫療劇代表作，該劇以充滿人情味的敘事與對醫療倫理的深度探討，深深打動觀眾，是醫療類韓劇中不可錯過的經典之一。

劇情講述性格古怪但醫術精湛的外科醫生金師傅（韓石圭 飾），在遠離大醫院權力鬥爭後，選擇在小鎮上的石垣醫院低調行醫。這裡成了他訓練後輩醫師的起點，也是一群年輕醫生面對自我、突破困境的成長舞台。

第一季中，柳演錫飾演憤世嫉俗卻極具天賦的年輕醫師姜東柱，與徐玄振飾演的堅毅外科醫師尹瑞貞共同進入石垣醫院，兩人與金師傅之間的互動不僅有醫療現場的緊張氛圍，更描繪出一段細膩動人的人際關係與情感流動。

第二季則由安孝燮飾演因童年陰影而封閉內心的天才外科醫生徐宇鎮，與李聖經飾演的心臟內科醫師車恩彩搭檔登場。從互相摩擦到攜手合作，展現角色層次與情感厚度，也讓觀眾看見「成為一位真正的醫生」所需要的不只是技術，更是同理與信念。

自播出以來，《浪漫醫生金師傅》系列收穫無數觀眾讚賞：「是一部會讓人重新思考『醫者之心』的劇」、「每一集都感動到不行」、「能從角色身上看到自己在人生中的掙扎」。現在LINE TV邀請你一同重返石垣醫院，無論是初次觀劇，還是回味感動，都一起來感受這部經典的溫度與力量吧！

韓國經典醫療劇《浪漫醫生金師傅》。圖/LINE TV提供