文策院攜北流、華納版權首辦跨國創作營 打造國際市場潛力原創

國際合製（co-write）已成為全球音樂產業的重要趨勢，來自不同文化背景的音樂人共同合作，有助於突破語言與市場的藩籬。融合了多元文化、激盪音樂火花，更有機會讓作品在全球市場嶄露頭角。為推動國際合製的產出，文化內容策進院（文策院）首度與臺北流行音樂中心（北流）及香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司（華納版權）攜手，共同舉辦「2025 國際音樂創作營暨工作坊」。

創作營集結來自臺灣、新加坡、馬來西亞、瑞典、澳洲、美國、韓國、印尼等多國音樂人共同打造具國際市場潛力的原創新曲，藉由實務工作坊的辦理，將國際唱片公司推動華語內容進入全球市場的經驗分享給與會的臺灣產業人士。文策院副院長張文櫻表示：「這是我們首次和國際音樂公司合作，希望能將更多國際級的資源帶進臺灣、為產業帶來新的刺激，也希望促成更多國際合作，將臺灣音樂人推向全球樂壇。」

此次創作營邀集多位臺灣知名創作者參與，如韋禮安、閻奕格、倪子岡、柏霖PoLin等人。更邀來包含曾獲葛萊美獎殊榮的美國製作人 Damon Sharpe、選秀節目《澳洲偶像（Australian Idol）》第 8 季前 10 強的歌手 Josh Hannan，以及參與《歡迎來到王之國》、《奔向愛情》等多部韓劇 OST 的南韓創作人 Sarah.J 等國際創作者來臺。

短短 3 日的創作營，共計 35 位極具市場性及高品質創作能量的國內外音樂人迅速完成了 17 首完成度極高的原創歌曲。其中，閻奕格與三位女性創作者，包括甫入圍第 36 屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的阿布絲、臺灣創作人Elin李宜玲與韓國創作人Sarah.J 組隊創作，僅花不到 1 日就完成兩首新曲，展現高度默契與創作能量。此次的高品質創作，已有 10 首作品受到索尼音樂的青睞，將於日後正式發行、進入市場。

「2025 國際音樂創作營暨工作坊」音樂人齊聚國際創作營，交流經驗、創作國際市場潛力原創曲。圖/文策院提供

曾參與丁噹、信、江美琪等人音樂創作的新加坡音樂人吳周爍（Joshua Goh）表示，這次合作讓華語音樂在風格、製作層面更加創新。他也大讚臺灣音樂人：「專業、能力強又有才華，溝通時也很直接表達意見，合作起來非常nice。」而曾打造《Play我呸》、《表白》等華語經典的倪子岡則直言，臺灣創作者需更努力尋找自身的風格和特色，才更容易在國際市場留下印象；他指出：「一開始大家可能都會模仿喜歡的東西，但臺灣音樂人其實擁有獨特身份與風格，關鍵是要把那個點挖出來。」

不僅打造華語金曲，也曾與韓團 GFRIEND 合作，倪子岡藉其國際經驗進一步表示，臺灣音樂的旋律感普遍較強，但在編曲、製作上仍有進步空間，國外創作經常由不同創作者分工合作，專職處理節奏、旋律、編曲等，這是值得學習的方向。首度來到臺灣的印尼創作者 Abeliano 更期待地詢問「明年（創作營）還會不會再辦？經由這次的經驗，未來寫歌時也希望能在專輯中加入更多華語元素。」來自澳洲的創作型歌手 Josh Hannan 對臺灣音樂人的創作多樣性感到驚艷，不僅樂風獨特、風格多元，展現出令人讚嘆的創意與文化底蘊，琳瑯滿目美食與夜市文化，都讓他留下深刻印象。

此次的創作營，創作人不僅在創作的過程中交流國內外的實務經驗，更有不少跨文化的親切互動。像是「金曲創作才子」韋禮安在創作完成後，帶來一手啤酒邀國際創作人共同小酌分享創作；活動期間恰逢第 36 屆金曲獎入圍名單公布，眾創作者齊聚、同步收看直播，當聽到參與創作營的柏霖PoLin入圍「最佳華語男歌手」時，瞬間歡聲雷動、獻上祝賀，柏霖更主動請全場喝飲料、分享喜悅。參與創作營的新生代創作歌手雷擎也以《南洋探險隊》入圍最佳演唱錄音專輯獎。

「2025 國際音樂創作營暨工作坊」韋禮安、Damon Sharpe、RoseInPeace、Hanz，集結臺美韓馬四地音樂人共創。圖/文策院提供

除了藉由創作營推動國際合製，更同步於北流舉行實務工作坊分享國際趨勢。以「華語音樂人如何拓展國際市場並提升全球影響力？」為題，集結華納版權亞太區創意副總裁唐達、索尼音樂臺灣總經理許惟援、華納版權臺灣董事總經理曾珺萍，以及《22世紀衛星》創辦人 Brien John 等多位產業重量級人士，透過實務經驗與臺灣音樂產業交流華語音樂人拓展國際市場的作法與心得。

張文櫻指出：「國際合製的推動，除了考量市場、產出音樂作品之外，如何因應作品及市場的不同制訂行銷策略也是產業要思考的，希望在工作坊的分享中，能帶給臺灣業界更多的激盪。」今年甫迎接五周年的臺北流行音樂中心，對於支持音樂產業對接國際不遺餘力，不只辦理北流國際顧問團、臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO 等產業活動，此次也共同參與工作坊。北流執行長梁序倫表示：「國際交流是北流的四大任務之一，很開心這次共同舉辦工作坊，透過國內外的音樂人實務交流，相信能為產業帶來更多的能量，也期待有更多的華語音樂人都能成功拓展國際市場、在全球流行樂壇中有更大的影響力！」

「想去國外發展，英文一定要好。」擁有多年國際音樂版權經驗的曾珺萍指出，語言是通往國際舞臺的第一道門檻，不過他也特別強調：「我覺得臺灣音樂人的創作能力真的非常多元，無論是曲風、歌詞題材，還是整體的音樂表現，都展現出獨特的文化融合的面貌。」關鍵是不要妄自菲薄。而多次入圍葛萊美獎與拉丁葛萊美獎的唐達則提醒，即使社群平台與短影音讓音樂傳播更加容易，但倘若要真正「打進」國際市場，仍需花時間待在那個市場裡。「你必須認識當地的人、文化，並且與他們一起互動、合作。」他強調，雖然社群平台如 IG、TikTok 可與國際音樂人建立初步聯繫，但「這無法完全取代面對面的深入交流。」因此，像這次的國際創作營便彰顯了它的價值。「我覺得華語流行音樂在國外的認知度是穩步增長的。」

「2025 國際音樂創作營暨工作坊」創作營女力爆發，Sarah.J、阿布絲、閻奕格、李宜玲不到一天就完成2首創作。圖/文策院提供

從唱片產業實務出發，許惟援認為拓展國際市場的首要步驟是「設定好目標地區」，才能規劃相應策略。無論是歐美、日韓或東南亞，不同市場自然有相異的文化脈絡，他舉例說明，「即使是一支 Reels要下廣告，若你要投放到馬來西亞或日本，拍的內容基本上就是不一樣，必須與不同市場的 A&R 或行銷人員密切討論。」此外，他也指出許多創作者常忽略籌備過程的時間成本，「很多音樂人覺得下個月就能發行，但其實一場完整的國際宣傳至少需要半年到一年籌備。」包括媒體接洽、平台串聯、語言翻譯等都需大量時間與資源。這一觀點也獲得 Brien John 呼應，他鼓勵創作者要將「時間」納入策略思維，才能將宣傳效益最大化。

座談尾聲，曾珺萍勉勵音樂創作人：「不要停下來，有靈感的時候就寫，每首歌曲真的都會找到有緣⼈。」

工作坊下半場則進行創作成果發表，每首歌曲皆由專業團隊協助剪輯影像，讓許多創作者驚呼：「這根本就是MV！」活動結束後，音樂人自發組團前往饒河夜市品嚐小吃，臺北信義商圈小酌閒聊，為三天密集的創作行程畫下溫馨句點。這場創作營不僅展現臺灣音樂人全力以赴的實力與熱情，也開啟與外國音樂人更緊密的合作關係。

「2025 國際音樂創作營暨工作坊」創作營女力爆發，Sarah.J、阿布絲、閻奕格、李宜玲不到一天就完成2首創作。圖/文策院提供