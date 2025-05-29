《關於愛的練習》挪威愛情觸動全球觀眾 激情過後婚姻悄悄崩塌

挪威電影再發威！海爾嘉古倫《關於愛的練習》連奪5座影后大獎

挪威電影大放異彩！不僅新片《情感的價值》（Sentimental Value）日前甫獲坎城影展評審團大獎，年初《關於夢（性與愛）》（Dreams (Sex Love)）更勇擒柏林影展最佳影片金熊獎。而由挪威女導演莉莉亞·英格斯多蒂爾（Lilja Ingolfsdottir）所執導的電影《關於愛的練習》（Loveable），自去年稱霸捷克卡羅維瓦利國際影展、成為最大贏家，迄今更橫掃14座國際大獎；該片女主角海爾嘉·古倫（Helga Guren）更連奪5座國際影后大獎。

值得一提的是，導演莉莉亞在劇本階段就決定「女主角非海爾嘉莫屬」，直誇她「氣場強大又真實」。就連曾獲台北電影獎最佳新演員獎、入圍金馬獎的女星葉曉霏，看完電影《關於愛的練習》都盛讚海爾嘉·古倫的精彩演出，更推崇電影細膩溫柔，讓她「找到了被自己忽略的自我」。《關於愛的練習》將於本週四（5/29）全台上映。

《關於愛的練習》劇情描述：瑪利亞（海爾嘉·古倫 飾）與前夫離婚後，在聚會裡遇見心儀對象再次墜入情網。卻在二婚7年後，突然又迎來丈夫的離婚宣告。面對愛情悄然逝去，不甘放手的她，強拉著丈夫進行婚姻諮商，試圖修復彼此裂痕。當過去的點點滴滴被逐一攤開、放大檢視時，這個關於情感的練習題，卻比她想像中還要複雜難解…。《關於愛的練習》是挪威新銳導演莉莉亞·英格斯多蒂爾的首部作品，並獲《世界上最爛的人》金獎團隊合作，被國際影媒盛讚是一部「非常令人驚喜的電影」。

《關於愛的練習》海爾嘉古倫發威連奪5影后大獎。圖/海鵬影業提供

海爾嘉·古倫告白超催淚《關於愛的練習》葉曉霏感動力推「超溫柔」

海爾嘉·古倫畢業於挪威奧斯陸藝術學院（KhiO）戲劇學院，曾赴紐約與瑞典深造取得碩士學位。她過去16年全方面參演電影、短片和電視影集，除活躍於挪威頂尖表演藝術殿堂、榮獲挪威戲劇獎最佳女主角獎；更以電影《蘿絲瑪莉》（Rosemari）勇奪挪威卡農獎（Kanon Award）最佳女配角獎。

驚人的是，除了演戲，海爾嘉還具有舞蹈家、音樂家、作曲家和歌手的身分，才華歷練完整令人讚嘆。這次她在新片《關於愛的練習》飾演情路坎坷的女主角瑪利亞，完美詮釋這個一心為愛付出的女子，浴火重生的演出令人印象深刻，除讓她勇奪包括捷克卡羅維瓦利、法國萊薩爾克歐洲影展、匈牙利布達佩斯電影展、冰島雷克雅未克國際影展以及北京電影節等5座影后大獎，更使該片成了她的影壇代表作。

《關於愛的練習》也深入探討了世代創傷、自我發現與愛自己的重要性。讓人讚嘆的是，海爾嘉片中有一場「鏡中告白戲」直擊人心：婚姻、親子關係頻頻觸礁的她，在諮商師面前卸下心防，重新認識、接納自己；並在回家後情緒潰堤，對著鏡中自己說出「我愛你」、「需要愛沒錯」等鼓舞自己的話，令人感動不已，除獲【紐約時報】盛讚精彩演出「讓人無法忽視」，就連以《青春並不溫柔》勇奪台北電影獎最佳新演員獎的葉曉霏，都力推該片是她「成長最溫柔的禮物」。《關於愛的練習》將於5月29日（週四）起全台上映。

《關於愛的練習》海爾嘉·古倫告白超催淚，葉曉霏感動力推「超溫柔」。圖/海鵬影業提供

海爾嘉古倫《關於愛的練習》演出獲讚「無法忽視」。圖/海鵬影業提供

海爾嘉古倫在《關於愛的練習》中與二婚七年丈夫進行諮商，試圖修復彼此破裂的關係。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》海爾嘉古倫飾演情路坎坷的女主角瑪利亞。圖/海鵬影業提供

《關於愛的練習》榮獲北影新人、金馬提名的女星葉曉霏力推。圖/海鵬影業提供