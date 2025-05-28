《藏海傳》熱播冠軍 肖戰泡澡濕身喊話：都看了嗎？

2025年度古裝劇《藏海傳》開播以來話題不斷，在Disney+ 正式上線後，接連7天穩坐「台灣本日熱播Top 10」冠軍寶座，飾演男主角「藏海」的肖戰，更因為該劇站穩頂流男神的封號，肖戰也不時在微博喊話粉絲「都看了嗎？」，劇中的半裸泡澡戲、船上調情戲等話題十足的段落，讓《藏海傳》成為近年最具話題性的陸劇，好評熱度不斷。

《藏海傳》由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇、黄覺等演員領銜主演，肖戰在劇中飾演的「藏海」，幼年時因親眼目睹家人被滿門抄斬而踏上復仇之路，透過神秘的貴人相助，要從一無所有的平民藏海，潛入位高權重的平津侯府成為幕僚，逐步完成他計畫10年的復仇大計。肖戰在劇中也有許多充滿魅力的「寵粉」演出，包括有場與平津侯二公子莊之行（周奇 飾）交心的半裸泡澡戲，另有遭師兄「慧劍」挾持所以露出背後疤痕相認的戲，皆露出精壯的胸肌、腹肌，而與女主角香暗荼（張婧儀 飾）在船上高手過招的調情戲也展現不同以往的柔情面貌。

而藏海也時刻未忘復仇本業，不僅處心積慮運用計謀剷除平津侯（黄覺 飾）身邊眾多心腹，成為府中第一幕僚，甚至一路以身犯險，現已升官欽天監監正，更喊出經典台詞「殺了平津侯，就是我活在世上唯一的目的」，不論是對仇人憤恨的眼神、或是回憶家人的悲痛演技，都讓網友紛紛大讚「導演果然知道粉絲想看什麼？」、「肖戰有史以來最帥的一部戲」。

《藏海傳》不只有精湛的表演與扣人心弦的劇情，製作團隊更不放過任何細節，展現作品獨特的視覺語言和美學設計，更有媒體專文盛讚鄭曉龍，自從《後宮甄嬛傳》之後再度打造全新的古典美學，包括傳統服飾宋錦、香雲紗，透過「暖黃」、「灰藍」、「深紅」的顏色變化，展現出男主角藏海的心境轉折，此外，還有特別搭建的平津侯府、枕樓等場景，都意圖在寫實、虛構裡打造出前所未見的「人間仙境」，種種細節不僅讓觀眾沉浸於劇情中，也能感受到傳統文化的獨特美學魅力。

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

鄭曉龍作為曾與許多知名演員合作過的資深導演，也於多次採訪中點名肖戰的表現精彩，更直誇他的戲「很好」，是非常認真的年輕人，在第一集出演藏海母親的陳妍希，也在微博特別分享，從肖戰出道時就已認識對方，當時的印象是個有禮貌的大男孩，「這次對戲已經妥妥的，也是個沉穩且有爆發力的男演員了，還特地傳了簡訊感謝我陪他完成了一場很重要的戲」，直呼很開心自己能與這麼優秀的年輕演員合作。肖戰也發文回應感謝「媽媽」，並寫下「謝謝妍希姐，帶給我一場令人動容的回憶」，表明這對「母子」無論是戲裡戲外都感情極佳。

《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。年度古裝大戲《藏海傳》已於Disney+同步熱播中。

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供