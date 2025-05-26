《壞小孩契約》紫金陳小說日影版 《隱密的角落》邪惡值再升級

★改編自中國推理小說《壞小孩》，作者紫金陳

★《死亡筆記本》系列導演金子修介，懸疑鬥智之作再創高峰

★《在車上》《LAST MILE：全面引爆》岡田將生，突破性出演高智商癲狂犯罪天才

★2024映画芸術雜誌年度日本電影BEST十入選

放暑假了，壞小孩也要出來玩！曾以《死亡筆記本》在台灣創下票房紀錄的金子修介導演，傾力打造又一懸疑鬥智神作：《壞小孩契約》，即將為這個暑假揭開一個「驚嚇」序幕！

中國推理小說之王紫金陳的社會派小說《壞小孩》，繼改編為點擊次數超過20億次的現象集劇集《隱密的角落》後，日本版電影《壞小孩契約》將為全球觀眾帶來更貼近原著、邪惡程度更原汁原味也更生猛大膽的改編！

故事描述富商女婿為奪取遺產，殺害岳父母並將其偽裝成意外。而他犯案的過程意外被三位小孩錄了下來，但他沒有想到的是，這三位小孩竟然是邪惡程度不輸給他的「壞小孩」。一場純真邪惡與心機邪惡的壞小孩VS壞大人的血腥對決旋即展開，只有贏家能夠笑到最後、活到最後。

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

片中的壞大人由人氣男星《LAST MILE：全面引爆》《在車上》岡田將生演出，突破形象的智慧型罪犯，道德淪喪的他連小孩都敢下手，癲狂表演猶如日版「小丑」，邪媚的笑容與眼神卻又十分迷人，完美詮釋所謂斯文敗類，被譽為從影演技巔峰。壞小孩則由榮獲多項新人獎提名、日本電影界的怪物級新人羽村仁成演出，在片中他將用最純真的氣質，做出最令人髮指的罪行。

兩人之間的對決，讓人看了直呼：「別小看孩子！」不看到最後一刻，絕對猜不到結局！嚴禁爆雷，但看完後絕對會想跟朋友討論。日本影評與觀眾紛紛表示：「它會顛覆你對逆轉結局的所有印象！」、「整個下半場我都目瞪口呆」、「懸念不到最後一秒不會消失！」等震撼好評，並在2024映画芸術雜誌年度日本電影入選BEST 10殊榮。

在「外表看似小孩、智慧卻過於常人」的《名偵探柯南劇場版》上映之際，《壞小孩契約》將以「外表看似小孩，邪惡卻過於常人」率先出陣，於 6/20 全台正式上映，讓影迷享受前所未有的驚悚推理快感！

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供