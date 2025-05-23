《心之谷》宮﨑駿貓宇宙從這裡開始 首週特典香香的聖司海報快搶

吉卜力工作室最浪漫經典大作《心之谷》由宮﨑駿監製、編劇，攜手天才畫師近藤喜文執導，打造出令影迷怦然心動的青春純愛系動畫電影，「國民初戀」天澤聖司及勇於追夢的文學少女月島雯之間的青春戀曲，深植人心，《心之谷》將於5月29日重返台灣大銀幕，片商公開首週特典為限量4萬張的「初戀悸動版香氛海報」，將大家喜愛的聖司結合獨家香氛微型膠囊技術之印刷工藝，讓這份初戀感持久留香，特別的是，海報上的月島雯、胖貓阿月、花叢等處皆暗藏香氣，質感、驚喜兼具，待影迷們親自發掘聞香。

《心之谷》結合青春愛情、動人音樂和奇幻等元素，在日本感動超過208萬觀影人次，票房賣破31.5億日圓，榮登年度日本電影票房冠軍，更在美國知名影評網站「爛番茄」榮獲95％高分好評，入選百大最佳日本動畫電影。

本片導演近藤喜文被譽為是難得一見的天才畫師，當年宮﨑駿的《龍貓》與高畑勳的《螢火蟲之墓》同時製作，兩位大師為了搶奪近藤喜文互不相讓，而後宮﨑駿再度欽點近藤喜文擔綱《心之谷》導演，細膩描繪情竇初開的初中少女月島雯，呈現出不同於宮﨑駿筆下的風格，做出自己的味道，令吉卜力王牌製片鈴木敏夫讚嘆不已。

在女主角月島雯的性格刻劃上，宮﨑駿較喜歡「充滿活力」、「身體反射動作快於大腦思考」的少女，近藤喜文則希望是「不慌不忙、冷靜思考的優雅女生」，事實證明，近藤筆下在意旁人眼光、有文學氣質的月島雯，也讓這部作品變得更有魅力。

此外，《心之谷》製作期間，宮﨑駿參觀了井上直久的畫展，認為他的作品風格非常適合放入劇情當中月島雯為貓男爵寫的故事場景裡，便一同邀請井上直久成為《心之谷》動畫的製作成員之一，主要負責背景美術協助，呈現出過去的吉卜力作品中不曾出現過，充滿奇幻氛圍的背景。由於在《心之谷》的貓男爵奇幻元素太過迷人，後來還被吉卜力工作室拍成延伸作品《貓的報恩》，並找來曾在《隔壁的山田君》表現優異的動畫師森田宏幸執導，再度成功打造另一部膾炙人口的貓派經典動畫。

《心之谷》片中天澤聖司及文學少女月島雯之間的青春戀曲，深植人心。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》將於5月29日重返台灣大銀幕，凡於電影上映首週（5/29至6/5）至全台戲院購買《心之谷》電影票乙張，就送限量A3「初戀悸動版香氛海報」乙張。之前《風之谷》祭出全台首創的「祕密花園香氛版」海報，受到影迷們熱烈迴響，好評不斷，此次《心之谷》首週特典延續使用同款高質感厚磅美術紙，結合獨家香氛微型膠囊技術印刷工藝，畫面上是聖司和月島雯在地球屋窗邊談天的電影經典視覺，其中暗藏香味的不只是男女主角，午睡中的胖貓阿月、一旁花叢和片名等處都植入微型香氛膠囊，只要輕輕摩擦海報，便立刻飄出療癒香味，驚喜感滿滿，歡迎大家一起來「擼貓」聞香，數量有限，敬請把握收藏機會。

看完《心之谷》票根先別丟，吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」響應電影在台上映，凡於電影上映後持《心之谷》電影票根或出示電子票畫面，至全台實體門市單筆消費滿300元，即贈「紀念電影膠捲透卡」乙張，或於線上商店購買《心之谷》商品滿500元，一樣可獲「紀念電影膠捲透卡」乙張，贈品數量有限，單筆消費僅限贈乙張，恕不累贈，持多張電影票根之顧客，每人限換四張，詳洽門市人員和線上商店客服人員，更多電影資訊👉甲上娛樂官方粉絲專頁

《心之谷》首週特典為限量「初戀悸動版香氛海報」。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》女主角月島雯在片中創作出貓男爵奇幻故事。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》中的胖貓阿月也受到不少影迷喜愛。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》的貓男爵奇幻元素太過迷人，後來還被吉卜力工作室拍成延伸作品《貓的報恩》。圖/甲上娛樂提供