《韶華若錦》宋威龍x包上恩 權謀去哪了？小情侶瘋狂發糖撐全場

《小荳蔻》小說

嬌俏可愛貴女x深沉內斂定北王

這是一部先婚後愛的古代言情小說，作者不止是顆菜，晉江文學城簽約作家，代表作品有《清酒吻玫瑰》《白玉京》、《無冕之後》等。

《小荳蔻》故事講述，上元燈節那天，皇帝和皇后辦了場宴會。表面上是跟大家一起開心，其實是為了給定北王選王妃。宴會上，承恩侯之女盈盈叩拜，獻上一曲《瀟湘水雲》，並嬌柔地說：「臣女不才，獻醜了。」然而，上座身著黑色錦衣的男人卻冷淡地打斷：「知道醜，就別獻了。」現場瞬間鴉雀無聲，沒人敢說話。陪坐在末席的明家小小姐遙遙偷瞥，只覺得這位定北王殿下狂妄無理，囂張至極，絕非善類。

然而命運的齒輪悄然轉動。在洞房花燭夜，喝完交杯酒，紅燭閃閃發光。明家小小姐有些哆嗦地為男人寬衣解帶。男人忽然開口，提到她的一曲《平沙落雁》曾名動上京。她佯裝端莊地福了福身，卻因緊張而忘了拒絕，只試探性地說：「妾身不才，那……獻…獻醜了？」她抬眸偷瞥，卻撞進一雙似笑非笑的眼裡。王爺輕聲說道：「不醜，本王只覺，吾妻甚美。」

《韶華若錦》改編自網路作家不止是顆菜的言情小說《小荳蔻》。圖/擷取自網路

高冷王爺宋威龍x元氣少女包上恩

陸劇《韶華若錦》改編自網路作家不止是顆菜的小說《小荳蔻》。由宋威龍、包上恩、代露娃、柯穎、白澍等演出。5月19日播出。

故事發生於成康十一年，戍守邊關八年的定北王江緒(宋威龍 飾)奉命回到大顯朝，著手調查定北軍軍餉被貪墨的案件，卻不得不奉旨迎娶迎娶同為將門之後的明檀(包上恩 飾)。他背負著血海深仇和家國大義，而她則天真爛漫，懷揣著少女的心事。本是毫無交集的兩人，卻在命運的捉弄下被迫綁在一起。

劇中，朝堂之上暗流湧動，江緒與明檀攜手破局，在層層陰謀詭計中抽絲剝繭，共同查明真相。同時，在相處過程中，兩人之間也逐漸萌生愛意，從最初的互相試探，發展到後來的生死相依。

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

關於好評

★戀綜式多CP線：劇集採「戀綜式」敘事，巧妙設置多組CP線，營造輕喜甜虐交織的觀感。

★主演顏值與CP感：宋威龍和包上恩顏值亮眼，兩人同框時氛圍感十足，CP火花四射。

★製作精良：浩大的戰場與熱鬧的都城佈景真實生動，服化道精美細緻。

關於差評

★劇情老套雜亂： 故事情節充斥出軌、分手、小三等狗血橋段，首集即上演捉姦，情節混亂無章。

★過度甜寵空洞： 預告片滿是擁抱親吻等「工業糖精」，權謀元素稀少。劇情深度不足，是流水線古偶劇。

★動作戲軟弱無力： 動作場景多為慢動作擺拍，男主角動作綿軟，缺乏戰神應有的英武之氣，僅為耍帥而設。

★主角演技受限： 宋威龍的演技被批木訥呆板，毫無進步。包上恩則被指網紅感重，表情誇張，難以詮釋大家閨秀的氣質。

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博

《韶華若錦》。圖/擷取自微博