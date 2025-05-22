《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜創造全新女英雄 《陰屍路》弩哥現身新戰場

《捍衛任務》宇宙最新作品《捍衛任務：復仇芭蕾》（原文片名：Ballerina）即將在臺上映，本片由全球賣座300億的《捍衛任務系列》原班人馬打造，匯集基努李維、伊恩麥克薛恩和安潔莉卡休士頓等元老班底，並加入安娜德哈瑪斯、諾曼李杜斯和「少女時代」秀英所飾演的新角色，從「芭蕾舞者」女殺手的全新角度，見證John Wick的產地——「拉斯卡羅馬」的神祕背景以及這些殺手的訓練過程。《捍衛任務：復仇芭蕾》故事描述一名接受「拉斯卡羅馬」傳統訓練的年輕女殺手誓言對殺害她父親的兇手展開復仇。《捍衛任務：復仇芭蕾》6月6日與全美同步上映。

「我們不想形塑一個女性版的約翰維克，而是想創造伊芙馬卡羅，她是特別的。」當被問及現在是否該有女版龐德時，安娜德哈瑪斯表示應該有更多像《捍衛任務：復仇芭蕾》這樣的原創角色電影，而不是刻意操作傳統角色的性別轉換：「為什麼我們不多拍一點關於帕洛瑪（安娜於《007：生死交戰》的角色）的電影，讓詹姆斯龐德做自己；約翰維克也是，而我們會做好自己的事」。

她飾演的伊芙馬卡羅是一個為了幫父親報仇，而成為「芭蕾舞者」的殺手。為此她臉上挨了重拳，還會丟擲斧頭。安娜告訴《綜藝報》她的準備和拍攝相當緊湊，教練會優先考慮卡路里和身體恢復狀況：「當你進行這種程度的訓練，每個環節都很重要，飲食、睡眠、按摩放鬆、物理治療，如果沒有好好休息恢復就完蛋了，因為強度真的很高。」在近期曬出的照片中，也可以看到德哈瑪斯眉骨濺血的幕後照片，透露出她敬業的拚戰精神。

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

這次不射擊喪屍 《陰屍路》「弩哥」是敵是友？

在《捍衛任務：復仇芭蕾》公布卡司名單時，《陰屍路》「弩哥」戴瑞的出現吸引了相當多目光，當被問到他所飾演的丹尼爾潘恩在劇中與伊芙的關係時，諾曼李杜斯表示：「那是個互相殘殺的世界，你沒辦法相信任何人，但他們倆確實需要合作。」導演藍威斯曼也在一旁補充：「別相信任何人」讓大家更好奇這個角色的定位為何。諾曼李杜斯也分享參演《捍衛任務：復仇芭蕾》就像美夢成真，並稱片中與《陰屍路》裡鬆散地射擊喪屍的戰鬥風格截然不同，直言捍衛任務的打鬥更像是經過精密計算的數學題，讓他玩得很過癮！

而飾演紐約大陸飯店管理者的「溫斯頓」伊恩麥克薛恩可謂貫穿這個系列的關鍵人物，身經百戰的伊恩透露這次的拍攝場地是他人生中待過最冷的地方，當他結束拍攝而安娜德哈瑪斯還得繼續時，伊恩調皮地說：「老天保佑，我要去泡個熱水澡，洗洗睡了。」安娜也證實：「當時布拉格正值隆冬，我們又有很多夜景要拍攝，街道上結著一層冰，所以為了不要跌斷自己的手臂，我們會先在靴子鞋底裝螺絲。」《捍衛任務：復仇芭蕾》將於2025年6月6日與全美同步上映。

《捍衛任務：復仇芭蕾》諾曼李杜斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供