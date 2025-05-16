《第一夫人的逆襲》幕僚長是男閨蜜 第一夫人跑趴貼鮮肉搏人氣

法國男星德尼·波達里戴斯（Denis Podalydès）在新片《第一夫人的逆襲》（Bernadette）中，飾演幕僚長伯納尼凱（Bernard Niquet），大展媒體公關手段，不僅成功撕下第一夫人貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙Catherine Deneuve 飾）的老派標籤，更讓她躍升為最受國民喜愛的第一夫人。有趣的是，德尼片中對丹妮芙忠心耿耿，一句「我是妳的人」不僅重現幕僚長與第一夫人的莫逆交情，片中他更化身男閨蜜，帶著天后跑趴貼鮮肉搏人氣，成功打造史上最親民的第一夫人，力助她對抗父權、展開最優雅反擊。他在《第一夫人的逆襲》幽默精湛的演出，也獲【西法蘭西報】（Ouest France）大讚「令人難忘！」，電影5月16日（週五）在台上映。

《第一夫人的逆襲》劇情描述：剛入主法國總統官邸「愛麗舍宮」的第一夫人貝娜黛特·席哈克（凱薩琳丹妮芙 飾），因直言不諱、老派嚴肅的作風，被總統丈夫和幕僚女兒限制言行，更請來幕僚長伯納尼凱（德尼波達里戴斯 飾）監督她的一舉一動。不料貝娜黛特與伯納兩人一拍即合，在官邸民調不佳與丈夫外遇的雙重打擊下，貝娜黛特決心借助伯納的力量，徹底翻轉第一夫人形象，並展開絕地反擊。德尼在片中飾演「伯納」衷心貫日，成為影后丹妮芙的男閨蜜兼神隊友，幽默演出力助《第一夫人的逆襲》榮登法國首週票房冠軍，更創2億台幣票房佳績，並獲【西法蘭西報】、【20分鐘報】等十多家影媒奉上五星滿分好評！

德尼幽默扮「神隊友」《第一夫人的逆襲》獲丹妮芙大讚「非常出色」

法國男星德尼波達里戴斯，畢業於法國國立戲劇藝術學院（National Academy of Dramatic Arts），集演員、編劇、舞台劇導演等多重身分。他曾與國際名導如麥可漢內克、朗霍華等人合作，並演出《隱藏攝影機》、《達文西密碼》等多部經典作品。值得一提的是，德尼踏入影壇37年、出演逾140多部影劇，並入圍四次凱薩電影獎，卻直到《第一夫人的逆襲》才與天后凱薩琳丹妮芙首次合作，兩人一拍即合的默契，讓德尼都大呼「自在又有趣」。

德尼在電影《第一夫人的逆襲》飾演幕僚長伯納尼凱，使出渾身解數，教導第一夫人貝娜黛特撕掉負面標籤、翻轉形象。德尼片中「開口即金句」，句句醍醐灌頂、直擊人心，一句「學著反擊」就開啟了第一夫人逆襲之路。提及兩人的首次合作，德尼感到無比親近，兩人拍攝現場總是聊個不停、親密超越閨蜜；他片中有如「神隊友」的表現，更獲丹妮芙大讚「非常出色」。這部獲法國影媒盛讚「幽默驚艷」的喜劇電影《第一夫人的逆襲》，5月16日（週五）在台上映。

帶天后跑夜店搏人氣《第一夫人的逆襲》德尼扮男閨蜜獲5星好評。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙 (右)跑夜店貼鮮肉翻轉形象。圖/海鵬影業提供

德尼 (中) 在《第一夫人的逆襲》中化身男閨蜜，成功打造史上最親民第一夫人。圖/海鵬影業提供

德尼 (中) 在《第一夫人的逆襲》擔任幕僚長，監督影后凱薩琳丹妮芙的一舉移動。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》德尼·波達里戴斯飾演幕僚長獲5星好評。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》德尼扮男閨蜜帶丹妮芙跑趴成莫逆。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》德尼幽默扮「神隊友」獲丹妮芙大讚「非常出色」。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》德尼與丹妮芙在首次合作，就展現出一拍即合的默契。圖/海鵬影業提供