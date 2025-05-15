《忘了我記得》秦漢愛講冷笑話 謝盈萱：我爸永遠都那麼煩

Netflix原創華語影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違了台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合強強聯手，打造全新都會療癒情感家庭劇。由奇幻娛樂國際股份有限公司製作，《忘了我記得》將引領全球觀眾一起感受這個關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

《忘了我記得》近日公布主預告及主海報，飾演女主角「程樂樂」的謝盈萱直呼「我爸永遠都那麼煩！」這位愛講冷笑話、女兒大婚也能搶戲的老爸，即為秦漢飾演的「程光齊」，父女搞笑又溫馨的互動在預告中率先曝光，此外金馬獎影帝陳以文、台北電影獎影帝王柏傑、《影后》編導金鐘獎影后嚴藝文等人也現身驚喜客串。

預告以女主角程樂樂（謝盈萱 飾）視角展開，秦漢飾演的「程光齊」不按牌理出牌，在醫院看診也能信手捻來幾個冷笑話，讓一旁的女兒謝盈萱大翻白眼。謝盈萱控訴：「我爸永遠都那麼煩！他居然在我的婚禮那天給我搶戲成功」！

原來是秦漢在女兒大婚這天鬧消失，結果竟是騎腳踏車摔倒，謝盈萱穿著婚紗慌慌張張地跑進急診室找人，卻看到老爸悠悠哉哉地和醫護人員開玩笑，氣到她大喊：「程光齊！你真的很誇張欸，你知不知道今天什麼日子？」秦漢看到她只能兩手一攤，父女間的互動像極了真實生活裡的歡喜冤家，笑鬧不斷卻情感深厚。

《忘了我記得》秦漢在女兒謝盈萱大婚當日「搶戲」成功，讓大家超傻眼。圖/Netflix提供

謝盈萱劇中身兼多職，原本是旅行社領隊，後來成為脫口秀演員兼超商店員，不僅超商遇到怪客找碴、帶團遇到奧客客訴，每次還得趕著上脫口秀舞台，「對不起」三字都快變口頭禪，每天疲於為生活奔波也讓她無奈道：「真的好事不成雙，壞事卻連莊」。而她與丈夫張凱（霍建華 飾）因緣際會下相識相戀，在婚禮上謝盈萱詢問想和她結婚的原因，霍建華則浪漫回說：「因為我一見你就樂」，也完美呼應「程樂樂」這個名字，但如今兩人的關係卻因價值觀不同陷入冰點，霍建華更準備要調去新加坡工作，兩人的婚姻就此面臨難關。

隨著劇情發展，樂爸（秦漢 飾）的身體也變得不如以往，他也自己試著接受並樂觀面對此事，然而就在樂樂為生活感到心力交瘁時，作為父親的秦漢依舊對女兒展現一如往常最溫暖的關心，並告訴樂樂：「這世界上要讓自己開心已經夠不容易了」，更真摯地鼓勵著她：「樂樂，我覺得妳很棒啊。」無論是新年時收到爸爸親手寫的春聯，還是與爸爸一起像小時候一樣的在雨中跳舞，這些微不足道的小事，在樂樂（謝盈萱 飾）心中早已成為她面對世界的支撐與力量。

《忘了我記得》王柏傑驚喜客串演出年輕時的樂爸。圖/Netflix提供

而在一次次人生關卡中陪伴著樂樂（謝盈萱 飾）的，還有她的兩位好閨蜜——佳雲（周采詩 飾）與蘇菲（劉品言 飾）。不論是在婚姻面臨轉折，還是面對父親的狀況，兩人始終如同定心丸般的存在。擁有身邊這群愛她、也讓她能傾注所有愛的人，讓謝盈萱充滿力量說道：「就算我撐不住那片天也沒有關係，我有愛我的人，還有我愛的人。」

Netflix獨家都會療癒情感家庭劇《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱 飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與丈夫（霍建華 飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢 飾）生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。2025年5月23日於Netflix全球獨家播出。

《忘了我記得》霍建華一見謝盈萱就樂，浪漫大婚成夫妻卻陷婚姻困境。圖/Netflix提供

《忘了我記得》。圖/Netflix提供

《忘了我記得》。圖/Netflix提供