《所以親親會消失對不對》菲律賓天后愛情路太坎坷 親親詛咒奇幻尋愛

故事靈感源自菲律賓民間傳說，最奇葩愛情詛咒

菲律賓浪漫愛情喜劇《所以親親會消失對不對》（My Love Will Make You Disappear）將於5月9日（週五）在台甜蜜獻映！本片由菲律賓全能天后張金珠（Kim Chiu）與國民男神保羅艾夫利諾（ Paulo Avelino）攜手主演，繼菲版《金秘書為何那樣》後再度合作，打造出一段關於「愛情詛咒」的奇幻戀曲。

故事靈感源自菲律賓民間傳說，結合韓式浪漫喜劇風格，在全球30國、超過700間戲院同步上映，刷新菲律賓電影年度開片紀錄，首周末三天全球更突破一億披索票房，一舉成為今年最賣座的菲律賓本土電影！

電影講述深信自己受到「親親詛咒」的女主角莎麗，每當與喜歡的對象接吻，對方都會離奇消失，直到遇見怪咖房東喬洛，命運開始逆轉。一場荒謬卻又令人怦然心動的戀愛喜劇就此展開。片中，張金珠以自然活潑的演技詮釋女主角的無厘頭日常，逗趣的橋段讓人笑到噴淚。片中一場她搞笑扮鬼的橋段更成為影廳內的爆笑焦點，另一場與男主角的曖昧床戲則是讓影迷臉紅尖叫，兩人默契十足、火花四射的演出，為票房增添爆發力。

《所以親親會消失對不對》。圖/威視電影提供

張金珠是菲律賓人氣最高的全方位女星之一，身兼歌手、演員、主持與模特兒等多重身份。不僅曾榮登《Yes!》雜誌「百大最美明星」冠軍，更獲國際財經雜誌《富比士》評選為「亞太最具影響力主持人」之一。去年更以精湛演技與高人氣拿下韓國《首爾國際電視節》亞洲明星獎，魅力橫掃亞洲各地。

談到《所以親親會消失對不對》圍繞著一場「愛情詛咒」，保羅艾夫利諾表示，菲律賓人其實非常迷信，這些迷信部分來自於我們的民間傳說，也融合西班牙、日本或中國文化。張金珠則強調，電影最想傳達的是，「愛一直都在，不要因為過去的傷害或迷信放棄去愛，也別害怕再次尋找愛情。」她還掛保證，正能量滿滿的劇情，絕對會令觀眾笑著出場。

5月9日 天生愛情絕緣體，男人一吻即掰

活潑開朗的莎麗（張金珠 飾）深信自己遭到「詛咒」。從小到大，只要和喜歡的人接吻，對方就會離奇消失。認清此生與愛情絕緣，莎莉決定單身到老。然而，當性格古怪的房東喬洛（保羅艾夫利諾 飾）意外闖入她的生活後，一切變得不同。得知莎麗自帶詛咒，喬洛竟展開猛烈追求。莎麗雖然心動，卻擔心詛咒再度降臨。究竟喬洛的動機是什麼？兩人最終能否修成正果？《所以親親會消失對不對》將於2025年5月9日上映，更多資訊👉威視電影官方粉絲專頁

《所以親親會消失對不對》。圖/威視電影提供

《所以親親會消失對不對》。圖/威視電影提供

《所以親親會消失對不對》。圖/威視電影提供

《所以親親會消失對不對》。圖/威視電影提供