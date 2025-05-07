《無限暖暖》泡泡季甜蜜連線 穿搭控集合獎勵100抽+4200鑽石

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》現已推出1.5重磅版本「泡泡季」，全新連線地圖「星海」、新區域「無憂島」開放，全新連線功能、染色玩法更新，套裝外觀隨心訂製！

五星限定共鳴「我心不落」、「若留於永雪之境」開啟，暖暖系列遊戲經典套裝「星之海」等5套免費套裝開放獲得，參與遊戲內活動共計最高折合可得100抽及4200+鑽石！此外，《無限暖暖》現已在Steam平台正式推出，上線即可領取願望清單里程碑獎勵。

「連線功能」牽手共遊大世界

1.5版本更新後，大家可以在奇迹大陸上邀請好友進入自己的世界，好友同意後即可將對方傳送至自己的世界。連線牽手後，可一起收集「奇想星」、「靈感露珠」和「寶箱」，物品將分別記入雙方的世界。牽手時可一同移動、跳躍，並使用部分能力套裝。即使未牽手，連線雙方仍可共享採集、清潔、捕蟲、釣魚成果與心得提升，並一同收集噗靈。

此外，可以邀請正在連線的同伴合照、自由地和同伴進行聊天。自在隨行載具公司同步推出了友情主題奇想載具召喚卡，能讓人們享受與朋友一同騎行的樂趣，增進彼此間的互動與友誼。

《無限暖暖》。圖/無限暖暖提供

全新連線地圖「星海」

星海包括星夢群嶼、無界樞紐、繁星之濱和晶簇之谷四個區域。循著星光，開啟探索各色奇妙領域的旅程吧！

・全新收集物「星之魄」、「星光結晶」和「星光微塵」登場！可幫助感悟奇迹套裝「星之海」，並可兌換擺飾、動作與服裝獎勵。

・全新日常任務，互動玩法「星之鈴」及系列關卡「雲貝幻境」開啟，成功通關後可獲得鑽石，星光結晶獎勵。

《無限暖暖》。圖/無限暖暖提供

全新區域「無憂島」

無憂島泡泡花盛開的季節到啦，單品靈們將會舉辦洗浴慶典，以煥然一新的面貌迎接未來的新生活。請接受泡泡的邀請，在這裡踏上輕盈的旅途，尋回無憂的秘密吧！

・活動期間將開啟「彼處水色如虹」風物任務、「此刻無憂」逸事見聞系列任務、「泡泡季」限時活動，參與即可收穫鑽石獎勵。

・全新收集物「口袋靈感」，將在無憂島探索發現的奇想氣泡和無憂凝珠交給口袋姐，會收到它的答謝禮物哦！

・無憂島區域全新Boss「霧中怪物」登場，好勝皮帶、孤獨泥泥扣和鬱悶拼拼岩等你來挑戰！

《無限暖暖》。圖/無限暖暖提供

共鳴活動「若留於永雪之境」、「我心不落」

「雪境長歌」及「熾羽不渝」共鳴活動五星套裝登場，當雪鮫吟詠的潔白，難抵貪婪之念。永熾鳥燃燒自己，化作灰燼，也要守護摯友的冰雪王國。雪鮫的淚水讓灰燼重燃，攜手編織關於永恆的新曲。

・「雪境長歌」套裝能力

【初始·水上漫步】：能夠在水上行走。不必流連於他者的行途，魚群預備歌唱，嶄新的道路，已悄然來到腳下。

使用能力後可漫步於凝結成冰的水面之上，看游魚踴躍於裙擺之間。此外，在【攜手行旅】時，暖暖能與同伴踏足更遙遠的冰面。

・「熾羽不渝」套裝能力

【初始·懸羽】：能夠懸停於高空。鳥兒終於有了屬於自己的翅膀，她飛上晴空，已看向下一個遠方。

施展【初始·懸羽】能力後，暖暖將進入懸羽狀態，翱翔於天空。在【攜手行旅】時，暖暖可環抱同伴，飛行更遠的距離。此外，熾羽不渝套裝具有永熾涅槃能力，可切換至灰燼形態或原始形態，灰燼形態下套裝會改變外觀。

《無限暖暖》。圖/無限暖暖提供

暖暖IP系列經典套裝「星之海」登場

踉蹌穿行於虛無廢墟，希望將破滅之際，眼前的星海匯聚成浩瀚的星空奇蹟！這一次，時空在名為「命運」的舞曲中交織，靜候重啟的黎明！參與活動「漫遊星海」，收集星之魄與星光結晶，可幫助解鎖「星之海」套裝，並在星光小舖中兌換獎勵。

「泡泡季」版本福利總覽

更新後登錄即可領取65抽，總計最高可得100抽！參與活動另有4200+鑽石福利，星之海等5套全新套裝免費獲得！

Steam正式上線

《無限暖暖》現已於Steam平台正式推出，上線即可在信箱領取願望清單活動獎勵。

網頁活動「好友默契大挑戰！」

1.5版本有獎網頁活動「好友默契大挑戰！」於4月29日~5月17日開啟，首次完成活動答題，即可獲得遊戲內鑽石獎勵，創建好友默契度測試並邀請好友參與將有機會獲得萬元旅遊基金、iPad等豐厚獎品！《無限暖暖》現已開放 PC、PlayStation™Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）、Steam，免費下載遊玩。👉《無限暖暖》官方網站