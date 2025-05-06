《他是我的!》漫畫改編 絕對不能輸！我的男人誰敢搶

★《我推的孩子》齊藤渚

★日本超人氣男子團體INI成員 木村柾哉

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★時尚雜誌《ViVi》專屬模特兒 藤田妮可

★能歌善舞人氣急速上升男子團體M!LK成員 山中柔太朗

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《他是我的！》（You are Mine!）改編自日本少女漫畫家幸田百子（幸田もも子）的作品《あたしの！》。該漫畫於2017年至2018年間在集英社的《別冊瑪格麗特》雜誌上連載，並由集英社旗下的Margaret Comics Digital出版。

幸田百子是日本知名的少女漫畫家，代表作包括《女主角失格》（ヒロイン失格）和《老師君主》（センセイ君主）等多部浪漫喜劇漫畫，作品曾改編為真人版電影，在日本取得不錯的票房成績。

我先愛上他的！這是一場絕對不能輸的戰鬥

個性直率又過於誠實的亞心子，總是想到什麼就立刻行動，對自己和他人都無法說謊。她的摯友充希，從小學三年級起便一直陪伴在她身旁。

升上高二的第一天，全校女生為之瘋狂的風雲人物直己，因為留級意外成為亞心子與充希的同班同學！亞心子對直己一見鍾情，毫不掩飾地展開熱烈追求。然而，充希卻一再向她保證：「我覺得他很帥，但還不到喜歡的程度。」但亞心子卻察覺充希的舉動似乎有些可疑……

亞心子決定主動出擊，向直己告白，卻被對方果斷拒絕：「我沒打算交女朋友。」雖然大受打擊，但當她從直己的摯友成田口中得知他不談戀愛的原因後，決心不放棄——「直己君，我才不會輕易死心呢！」亞心子的率直讓直己的心境漸漸產生變化，他的笑容也變得更多了。

某天，四人相約遊樂園，但直己因為幾天前看到亞心子和成田相談甚歡的畫面而耿耿於懷，始終不敢正眼看亞心子。毫不知情的亞心子以為直己在刻意避開自己，心情低落。充希見狀，暗中設局，讓直己和自己有機會獨處……

女人間的戰爭…警鐘正式敲響─！5月23日上映。

《他是我的!》圖/政駒實業提供

《他是我的!》圖/政駒實業提供

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《他是我的!》圖/政駒實業提供

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