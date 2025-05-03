《萬王之王》全球票房破19億 獲讚「永恆巨作」我和孩子都哭了

★ 改編自英國文豪查爾斯狄更斯（Charles Dickens 1812-1870）小說

★《自由之聲》團隊全新大作！《沙丘》奧斯卡伊薩克化身耶穌基督

★ 超高影帝含量配音陣容，集結豪華全明星卡司：《TENET天能》肯尼斯布萊納、《追殺比爾》鄔瑪舒曼、「007」皮爾斯布洛南、《星際大戰系列》「路克天行者」馬克漢米爾、《尚氣與十環傳奇》奧斯卡影帝班金斯利、《黑豹》奧斯卡影帝佛瑞斯惠特克

創下北美影史聖經相關動畫電影開票紀錄的《萬王之王》（英文片名：The King of Kings），已於4月18日在台灣國語、英語版本全台同步上映，目前全台票房突破 880 萬元，有超過3萬6千位觀眾進電影院觀賞《萬王之王》，上映第二週票房更罕見的逆勢成長，較上映首週吸引更多人入場觀影，展現出觀眾強烈的共鳴與熱議好評。一般而言，多數電影在首週末票房表現最佳，之後通常會隨著熱度逐漸趨緩。然而，《萬王之王》不僅首週末開出亮眼佳績，賣破330萬，更在第二週延續口碑效應，吸引更多觀眾進場支持，足見本片不凡的吸引力與深刻的情感共鳴。《萬王之王》全台電影院現正熱映中。

《萬王之王》公益放映場次開跑

本次《萬王之王》在台灣上映， 承襲 ANGEL STUDIOS 於美國所發起的「Pay It Forward」公益捐票精神，由 MAGIC HOUR 推出升級版「公益捐票行動」，只要觀眾捐出一張《萬王之王》電影票，電影公司車庫娛樂會加碼再捐出一張電影票，讓愛心加倍擴散。

至今公益捐票總數已突破兩千八百張，目前已陸續安排中華育幼機構兒童關懷協會、財團法人天主教福利會、芥菜種會愛心育幼院、聖道兒童之家、大同育幼院、體惠育幼院等公益單位的孩子與照顧員進戲院觀賞《萬王之王》，更多的公益放映場次也將陸續展開，歡迎全台各地有興趣的公益團體一同參與。詳細資訊👉《萬王之王》公益捐票活動頁

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》全球票房已破6千萬美元(約台幣19億)

《萬王之王》目前全球票房已突破6千萬美元(約台幣19億)，成為今年最具影響力的作品之一。《萬王之王》台灣的電影發行公司車庫娛樂所參與的韓國「泛亞太內容基金」亦有參與投資《萬王之王》，共同促成這部講述愛、無私與希望的電影問世。本片不僅票房表現亮眼，口碑更是好評如潮。

外國媒體更以「永恆巨作」來描述這部電影，盛讚「《萬王之王》是一段愉快旅程，適合所有年齡層」、「我和孩子看得淚流滿」、「《萬王之王》做出了獨特而美麗的貢獻，這是一部以全新視角講述有史以來最偉大故事的視覺傑作」，觀眾也紛紛祭出好評：「一部令人動容的作品，看完後久久無法平復情緒。」、「這是一部讓人找回希望與信仰的電影。」、「全家人一起觀賞後，我們重新談論了什麼是真正的無私與愛。」《萬王之王》全台電影院現正熱映中。

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供