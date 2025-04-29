《膽大黨：邪視》首週特典公開 加碼高速婆婆立牌手刀搶

《膽大黨》《膽大黨：邪視》（日語：ダンダダン，英語：DAN DA DAN）是改編自作者龍幸伸的同名漫畫，2021年4月6日起在集英社備受喜愛的少年漫畫平台《少年Jump Plus》上連載。《膽大黨》的故事背景建立在智慧型手機普及的現代日本，講述相信幽靈存在、擁有靈能力的女高中生綾瀨桃（暱稱「小桃」）及其周遭的奇異經歷。隨著《膽大黨》第一季動畫播出，創下全球佳績，更讓漫畫銷量驚人地翻倍成長。

《膽大黨》在2024年12月第一季結束後，終於帶著新篇章回歸。《膽大黨：邪視》，內容包含第一季最後一集與第二季前三集，將於5月30日在威秀影城限定上映，邀請觀眾一同解開第一季懸疑結尾的謎底，劇中寺仁家的禁忌空間，直視最深層的恐懼。

預售票將於5月2日發售，粉絲可於金石堂官網搶購獨家預售票套組，內容包含《膽大黨：邪視》電影預售票 1 張，以及《膽大黨》高速婆婆全圖壓克力立牌1 組，售價 650 元，數量有限，售完為止。

預售票套組-《膽大黨》高速婆婆全圖壓克力立牌。圖/木棉花提供

此外，木棉花實體門市也將同步販售單張電影預售票，票價為 250 元，讓粉絲輕鬆入手，揪朋友進電影院搶先觀看前三集！

為回饋粉絲支持，特別推出上映首週限定特典，《膽大黨：邪視》夜光效果 A3 海報 1 張，印有特殊夜光油墨，燈光一暗即可感受「邪視」的詭譎氛圍，收藏價值滿點！

《膽大黨：邪視》將於5月30日（週五）威秀影城獨家上映，邀請全台膽大黨忠實粉絲與高倉健、綾瀨桃和寺仁一起勇敢面對恐懼、對抗未知的敵人！

首週特典-《膽大黨：邪視》夜光效果 A3 海報。圖/木棉花提供

預售票套組-《膽大黨》高速婆婆全圖壓克力立牌。圖/木棉花提供