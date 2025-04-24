《苦盡柑來》收視攻頂！IU聽到沒？演唱會粉絲集體許願

LINE TODAY追劇聲量榜[註1]最新排名出爐， IU（李知恩）和朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》依然高掛第1名，此劇被粉絲封為「人生韓劇」，陪伴兩位主角走過人生起伏的春夏秋冬，情感濃烈，深受觀眾喜愛。即使近來有4部動畫強勢入圍，冠軍寶座絲毫未動搖。另外，慢火虐心陸劇《難哄》播出逾2個月仍維持第3名，男主角白敬亭更在五月天演唱會合唱，足見魅力！同樣的，IU再度掀起熱潮後，粉絲們開始瘋狂敲碗她的世界巡迴演唱會！

《苦盡柑來遇見你》的收視表現亮眼，在TODAY追劇聲量榜連續四周[註2]奪冠，且本劇在LINE TODAY也創造網友近400則的討論熱潮，評分留言數量超越宋慧喬主演的《黑暗榮耀》及去年的《背著善宰跑》、《魷魚遊戲2》等劇。IU和朴寶劍的魅力指數雙雙再飆升，有粉絲期待IU的世界巡演再度啟航，並推測台灣將列入巡演名單。

動畫作品近年持續吸引觀眾關注，目前院線電影，除了《劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK》全台票房已破億，有動畫角色助陣的《MINECRAFT麥塊電影》上周末也跟著破億。在影劇節目市場上，動畫仍有顯著優勢，最新TOP 10排名中，有4部皆是日本動畫，包括《藥師少女的獨語》、《我獨自升級第二季-起於闇影》、《名偵探柯南》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊》。

LINE TODAY追劇聲量榜最新排名。圖/LINE TODAY提供

LINE TODAY 追劇聲量榜本周TOP 10最新排名依序為： 《苦盡柑來遇見你》、《藥師少女的獨語》、《難哄》、《我獨自升級第二季-起於闇影》、《惡緣》、《狂醫魔徒》、《黑鏡第7季》、《白月梵星》、《名偵探柯南》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊》。

朴海秀、申敏兒、李熙俊和李光洙主演的懸疑驚悚韓劇《惡緣》近來話題不斷，主演群日前就角色行為向觀眾致歉。但在動畫浪潮壓力下，上周進榜至第3名的該劇，目前已滑落至第5。奇幻驚悚題材的《黑鏡第7季》則排名第7。

而瞿友寧執導的陸劇《難哄》，2月18日上架至今逾2個月仍熱度不減，白敬亭與章若楠聯手演繹不敗的青春愛情題材，使該劇穩居第3名，更因為對比當今的速食愛情世代，他們的「慢火愛情」經歷各種遺憾及悲慘遭遇，32集一再虐心，慢火燉出長紅效應，白敬亭更在五月天演唱會上夢幻聯動，合唱〈任性〉及〈步步〉。

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[註1]「TODAY追劇聲量榜」根據作品每週一至週日的TODAY新聞聲量及TODAY用戶對作品的反應、聲量等綜合指標計算，最新榜單顯示4月14日至4月20日統計結果。

[註2]統計自3月24日至4月20日當周。

陸劇《難哄》。圖/Netflix提供

韓劇《苦盡柑來遇見你》。圖/Netflix提供

韓劇《苦盡柑來遇見你》。圖/Netflix提供

韓劇《苦盡柑來遇見你》。圖/Netflix提供