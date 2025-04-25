《造山者－世紀的賭注》台灣半導體改寫世界 80位關鍵人物現身說法

曾連續榮獲兩屆金馬獎最佳紀錄片獎的導演蕭菊貞，投入紀錄片創作三十年，自稱「科技麻瓜」的她，這次縱身一躍，置身於半世紀的島嶼命運和科技風雲中，橫跨五年完成最新力作《造山者－世紀的賭注》。最新公布的電影正式海報，映照出了紀錄片的主題，台灣這個只佔地球陸地面積萬分之二的小島，如何以晶片得到全球的依賴與關注，半導體產業又如何從無到有，走向世界第一的故事。電影片名「造山者」由知名書法家董陽孜親自題字，渾厚有力，彷彿也勾勒出台灣人面對動盪局勢下，不服輸、不放棄的堅毅精神。

近期台灣的處境與台灣半導體產業的未來，都面臨著重大的挑戰，值此關鍵的時刻，《造山者-世紀的賭注》即將上映，特別具有時代意義。回望拍攝歷程，導演蕭菊貞坦言，這部紀錄片是她拍紀錄片以來，首度面對如此讓人不安卻無法放下的題材。無論是拍攝時正逢全球半導體產業風起雲湧的競賽，還有美中貿易戰延伸的科技對抗，到了拍攝後期竟然還有AI運用橫空出世，甚至後製期還遇到更大的全球危機。面對瞬息萬變的挑戰，她不只一次自問：「如果五年前能預知台灣此時將面臨的所有難題，當年我敢拍這個題目嗎？」

當導演面對一連串拍攝壓力時，她總會想起，半世紀前，當國家有難時，有一群人憑藉著守護家國的決心和勇氣，揹起國旗、扛下任務.....。這段故事曾經感動了她，也促成這部紀錄片的拍攝因緣，因此她總是說服自己不能輕易妥協，因為她知道「這段歷史不能忘記！它不只是一段關於台灣半導體的故事，更是台灣這座島嶼面對生存，所走過的艱辛路徑。」因此她特別感謝工研院前院長史欽泰，以及兩位擁有科技業背景的製片人陳添順、蔣顯斌的參與協助，才得以完成這部紀錄片。

台灣首部以半導體發展為主題的紀錄片電影《造山者-世紀的賭注》，訪問超過80位見證台灣半導體產業發展的關鍵人物和相關參與、研究者。不只呈現半導體產業如何從無到有，成為推動全球科技發展的關鍵核心，也尋找出當年背負國家任務重擔的工程師與前輩們，他們不為人知的奮鬥故事。這份革命情感與拼搏精神，都在《造山者-世紀的賭注》電影中和大家分享，電影將於 5 月 12 日起開放包場，並在6 月 13 日全台戲院正式上映。更多資訊👉《造山者-世紀的賭注》官方臉書

《造山者－世紀的賭注》。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》。圖/牽猴子提供