《非普通教慾：4K數位修復版》一家人學狗叫 偏執的父母是孩子永遠的牢籠
★《憐憫的種類》、《可憐的東西》、《真寵》、《聖鹿之死》、《單身動物園》金獎導演尤格藍西莫一鳴驚人代表作，全新4K數位修復即將席捲全台
★2009坎城影展一種注目單元最佳影片、2011奧斯卡金像獎最佳外語片入圍
《非普通教慾：4K數位修復版》(Dogtooth)，故事講述三兄妹從小生長在有著大庭院、游泳池、甚至小森林的別墅，與外界隔著一道圍牆從沒離開過。他們所有的世界觀都是由父母建構，父母認為是骯髒或負面的詞彙，全部被扭曲成他們所希望的意思。父親禁止他們踏出圍牆一步，免得被可怕的貓怪吃掉，為了保衛家園，他們得像狗一樣在地上吠；而犬齒掉落代表長大成熟，才能走出圍牆離開家。他們的自由，只是圍牆之內方寸之地的自由；他們的生活，是充滿制式化的生活；他們與外界沒有任何的交往，唯一的電話深鎖於保險箱內只供母親與父親聯絡之用。直到有一天，父親帶回一位陌生女子與兒子性交滿足慾望，只是沒想到她還私下傳授性以外的知識，打亂了家庭裡原有的平衡，讓古怪又失寵的二女兒等不及長大了。6月6日(五)上映。
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