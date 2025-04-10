《我在平行時空戀上妳》第2週浪漫特典 中島健人、milet定情信物曝光

中島健人開場戲帥氣化身科幻戰神 遭導演三木孝浩爆料：演得很起勁

日本當紅男女神中島健人、milet夢幻合演戀愛電影大師三木孝浩的深情催淚代表作《我在平行時空戀上妳》，在日本締造近6億日圓（破1.3億元台幣）票房，上週連假在台上映感人口碑爆棚，更獲許多milet和中島健人的台灣鐵粉包場支持，讓近日以健康為由宣布暫時停工的milet感動不已，罕見在限動撂中文「啊啊～謝謝你」回應台灣粉絲的熱情應援，並貼出「哭哭」及「謝謝」表情符號，讓台粉紛紛融化大喊「絕對看爆milet休息前神作」。

片商繼首週祭出台灣限定特典「甜蜜CP版」A3海報之後，宣布第2週特典為中島健人、milet在片中的重要定情物《蒼龍戰記》電影限定款B5筆記本，該樣式筆記本在日本賣到大缺貨，唯有本週五起進戲院才能獲得限量精美特典，影迷敬請把握以免向隅。

當紅歌姬milet首度主演電影搭檔樂壇人氣偶像中島健人大獲好評，是戀愛電影大師三木孝浩繼《明天，我要和昨天的妳約會》後最新執導力作，被譽為「浪漫約會電影首選」、「告白必看」。兩位主角中島健人與milet努力宣傳最新電影，日前合體向台粉打招呼，其中中島健人更撂中文片名「我在平行時空戀上妳」大展語言天分，誠意十足，兩人都特地在台灣上映日轉發向台灣觀眾問候的影片，中島健人表示：「希望這部電影的感動能夠傳遞給全世界的觀眾！」

《我在平行時空戀上妳》中島健人轉發自己說中文片名的宣傳影片，希望這部電影的感動能夠傳遞給全世界的觀眾【翻攝自網路】。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》雖是浪漫、催淚的愛情電影，不過中島健人飾演的神林陸是一名擅長撰寫科幻戰鬥題材的小說家，而在電影的一開場，導演便讓中島健人與milet穿上帥氣的戰鬥服，化身《蒼龍戰記》小說主角，在槍林彈雨中奔馳，讓他們過足科幻槍戰動作片戲癮，更被網友譽為是「中島健人從影以來最帥演出之一」。

而這場令觀眾驚喜不已的槍戰戲，其實是導演三木孝浩的巧妙安排，他笑稱電影片頭想放一段「讓人誤以為走錯廳的戲中戲」，所以特別在開場設計了完全不同風格的科幻場景，「那個段落用了不少CG特效，服裝也製作了很有科幻感的戰服。而且中島健人本身很愛這種帥氣的風格，拍的時候比任何人都嗨，槍戰也演得很起勁，非常有趣。」

《我在平行時空戀上妳》。圖/甲上娛樂提供

milet停工前推神作粉絲不捨 特典筆記本內藏親繪可愛小貓

片商驚喜公布第二週特典為《蒼龍戰記》電影限定款B5筆記本，此筆記本是兩位主角中島健人與milet在片中戀情萌芽的重要定情物，劇情描述他們大學時期在一次陰錯陽差的狀態下，因為中島健人隨手在筆記本寫下《蒼龍戰記》故事，milet閱讀後還在上面親繪可愛小貓插圖，用貓語說著「好想看後續喵」，而這個可愛的手繪貓咪插圖也被收錄在特典筆記本內頁中，數量有限送完為止。

《我在平行時空戀上妳》現正在台浪漫獻映，凡購買上映首週4/2(三)至4/10(四) 電影票乙張 ，即可兌換領取台灣限定特典「甜蜜CP版」A3海報乙張，次週4/11(五)至4/17(四)購買電影票乙張，則可兌換「電影限定款B5筆記本」乙份，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

《我在平行時空戀上妳》milet用中文答謝台灣粉絲包場【翻攝自網路】。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》。圖/甲上娛樂