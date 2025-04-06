《秘密關係》瘋批霸總壁咚學弟 四角戀太瘋太好嗑

LINE TV熱播韓國BL劇《秘密關係》劇情進入虐戀高潮，由男團出身的演員金俊抒領銜主演，搭檔三位身高皆破185公分的演員車善亨、車廷宇、金浩英上演秘密四角戀！四人關係的曖昧拉扯，讓觀眾看了揪心不已，尤其在第5、6集劇情中，由金俊抒所飾演的鄭多溫，酒後錯把同事周成賢（車善亨 飾）當成學長申在敏（金浩英 飾）激情擁吻、又被前輩金修賢（車廷宇 飾）強吻，意外得知前輩深藏已久的感情秘密、最後還目睹學長申在敏（金浩英 飾）為了挽留自己的自殘行為，三男圍繞金俊抒推進的感情線極端又瘋狂，引發觀眾熱烈討論！《秘密關係》LINE TV現正熱播中。

金俊抒在劇裡撩人功力十足，楚楚可憐的小鹿眼，宛如漫畫中的鄭多溫走到現實中，聊到角色時，金俊抒說：「多溫是個戒備心很重的人，也不愛笑，但在自己喜歡的人面前，就願意展露笑容並全心全意的付出。」而無法理解角色的部分，金俊抒則說：「多溫把身邊的人推開時會講傷人的話，但如果是我自己我不會，推開就推開了，但不會故意說傷人的話，所以這部分我不太能理解他。」

飾演金修賢的演員車廷宇，是秋英宇的親弟弟，戲劇開播前就受到極大關注，在劇中，他也是金俊抒的追求者之一，而且佔有欲極強，其中一幕，他因為吃醋而失心瘋，不僅上門堵人，還強制索吻金俊抒，邊親邊把金俊抒一路從門口推到牆壁，展現出精湛且瘋狂的演技，讓觀眾看了之後驚嘆不已。

談及角色，車廷宇說：「修賢是個為了達到目的會不擇手段的人，尤其他對多溫的執著，讓我邊演邊對多溫感到抱歉。」而金浩英飾演的學長申在敏，表面溫柔但實際上似乎藏有秘密，金浩英說：「申在敏看似完美，對每個人都很多情，但其實他是個雙面人。」點出了戲劇中隱藏的亮點，讓人對《秘密關係》中的複雜情感有了更多期待。

《秘密關係》。圖/LINE TV提供

身為劇中唯一救贖的周成賢（車善亨飾），擁有溫柔體貼像大狗狗的形象，車善亨說：「成賢是懂的愛人也被愛著的角色，跟我本人其實滿像的。」戲外也是同劇演員結婚首選，除了他本人喜歡之外，金浩英也想跟「周成賢」結婚；但如果要談戀愛的話，反而是「金修賢」成為人氣王，金浩英笑說：「因為修賢很有壞男人的魅力，我會被這個吸引。」車廷宇也說：「我好像也會選擇跟修賢戀愛，因為他的愛很真摯，雖然使用暴力是不對的，但他的愛很真實。」

《秘密關係》改編自超高人氣同名韓漫，劇情描述男主角鄭多溫（金俊抒 飾）面對家庭債務的壓力，在高中時遇到對自己照顧有加的前輩申在敏心生好感，卻目睹申在敏（金浩英 飾）跟金修賢（車廷宇 飾）成為情侶的現場，雖然申在敏跟金修賢的戀情沒有持續很久，但鄭多溫懷著愛意的心情持續到踏入職場，終於下定決心向學長申在敏告白時，居然收到金修賢回國的消息！鄭多溫在如此心煩意亂的情況下，遇上了公司的新進職員周成賢（車善亨飾）的強烈追求，錯綜糾纏的愛情推拉戰就此開啟。《秘密關係》LINE TV熱播中。

話題韓BL劇不只這一擋，人氣韓漫改編《乙方戀愛指南》也即將在LINE TV播出，講述一個延續8年的感情誤會，兩人再次在職場重逢，一個是不想再次受傷的男人，一個是想要重新去愛的男人，曾經是彼此初戀的兩人關係又將產生變化，《乙方戀愛指南》4月3日晚上5點將在LINE TV 全台首播。

《秘密關係》。圖/LINE TV提供

《秘密關係》。圖/LINE TV提供

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