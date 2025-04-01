《封神第二部：戰火西岐》1927顆特效鏡頭 導演分享如何讓神話成真

《封神第二部：戰火西岐》上映以來話題不斷，不僅全台票房破1400萬，更登上LINE TODAY聲量排行榜前段班！本片以宏大的戰爭場面與震撼的視覺特效，成功延續《封神第一部》的熱潮，更集結台灣京劇大師吳興國，與費翔、黃渤同框演出，一起重新詮釋經典神話「封神榜」，收穫許多觀眾好評推薦：「不負眾望、完全是為了大銀幕而生的電影！」

片商今日釋出《封神第二部：戰火西岐》特效幕後，驚人揭露全片高達1927顆特效鏡頭，佔據近三分之二電影篇幅，堪稱「東方神話最強視覺大片」！從雷震子展翅高飛、精緻壯闊的崑崙山頭，到西岐對殷商戰場上萬箭齊發、神魔激戰，場場鏡頭皆匠心打造、氣勢萬鈞。製作團隊運用國際級特效技術，成功將古典神話搬上大銀幕，構築出一座瑰麗又壯闊的封神世界。觀眾能在戲院中沉浸式地感受到「特效炸裂、神話降臨」的封神世界。

導演烏爾善分享，在《封神第二部》中，「墨麒麟」的特效鏡頭是最難製作的部分，不僅要設計帥氣的外型，更增添了許多新的噴火法術，並且要思考如何讓這個虛擬的生物，與真實的演員進行複雜的打鬥場面。特效製片人進一步分享：「我們在正式開拍前就要完成墨麒麟的動畫製作，將準確的動態數據提供給機械設備，來確保演員與動畫的完美契合。」談到拍攝過程，演員吳興國也笑談他跟墨麒麟的拍攝「互動」：「騎墨麒麟的時候，什麼都沒有，我一人坐在機器上面，然後他開始搖晃。拍打鬥戲的時候晃動幅度太大了，還真有點可怕。」正是每個鏡頭都耗費大量心血，才能帶給觀眾最過癮的視覺饗宴。

《封神第二部：戰火西岐》吳興國坐在高台上，拍攝騎在墨麒麟身上的電影鏡頭。圖/鴻聯國際提供

台灣觀眾耳熟能詳的經典角色「雷震子」，在《封神第二部》中也迎來全面升級，不論是角色細節還是表演層次皆大幅進化。製作團隊從實體雕塑概念設計出發，透過逆向掃描與數位建模技術，重新構建雷震子的毛髮紋理、肌肉結構與皮膚層次，連翅膀的開合與運作邏輯也精細設計。更運用動態捕捉設備，讓演員的骨骼與肌肉動作精準對應到虛擬角色，成功將這個非人類角色注入真實情感與自然肢體語言，打造出一個兼具神性與人性的角色。雷震子的呈現，不僅展現特效科技的進步，更象徵著華語電影在角色動畫技術上的重要突破。

《封神第二部：戰火西岐》雷震子展現全新模樣。圖/鴻聯國際提供

《封神第二部》本次更首度使用全新特效技術「動態捕捉」，打造殷郊復活後震撼登場的三頭六臂法相。劇組動用多達150台攝影機，從各個角度同步捕捉演員的全身表演，不僅精準記錄每個細節，更完整保留角色情緒層次，讓觀眾得以直觀感受到這位角色的喜怒哀樂與內心掙扎。

《封神第二部：戰火西岐》陳牧馳飾演殷郊，有三頭六臂的法相。圖/鴻聯國際提供

從概念設計、雕塑建模、動態測試、分鏡繪製、動畫預覽，到最終的特效鏡頭拍攝，整個流程皆經過縝密規劃與嚴謹執行，只為打造出一場前所未有的視覺奇觀。飾演殷壽的演員費翔也大力讚賞：「特效和大場面都非常過審，絕對是適合闔家觀賞的精彩大片！」《封神第二部：戰火西岐》現正熱映中，片商也預告即將推出電影經典戰役「絕龍嶺之役」限定海報，邀請觀眾把握清明連假，一同走進戲院，再次感受神話史詩《封神第二部》的銀幕震撼，更多資訊👉《封神三部曲》粉專

《封神第二部：戰火西岐》吳興國飾演額中生眼、霸氣側漏的聞仲。圖/鴻聯國際提供

《封神第二部：戰火西岐》推出「絕龍嶺之役」限定海報。圖/鴻聯國際提供