《狂醫魔徒》醫學界漢尼拔師徒關係失控 天才醫生墮入深淵

驚悚犯罪韓劇《狂醫魔徒》上線後好評不斷，根據全球OTT收視排名網站Flix Patrol顯示，作品連續三天榮登台灣、韓國Disney+冠軍！故事講述天才外科醫師鄭世玉（朴恩斌 飾）、與她的前指導教授崔德熙（薛景求 飾）間的復仇糾葛，全員演技在線、尤其主演朴恩斌的瘋魔演出更讓網友直呼簡直是她的下一個「人生角色」，與影帝薛景求間的對手戲則劍拔弩張，兩人前所未有的演出連導演都起雞皮疙瘩，大讚「完全不是我熟悉的薛景求和朴恩斌！」兩位截然不同的演員卻意外碰撞出驚人的化學反應。

在最新劇情中，世玉為了為了掣肘自己痛恨的前導師而大動手腳，試圖與導師德熙的日本工作夥伴協商、挑撥兩人關係。在這個橋段中朴恩斌為了說動對方大秀流利外語、用全日文解釋超複雜的手術流程與專有名詞，而事後薛景求對朴恩斌投來的冷酷眼神也讓觀眾不寒而慄。主演之間的絕佳默契或許有跡可循，薛景求除了在日前記者會坦言朴恩斌是自己接演《狂醫魔徒》的最大原因，更透露自己在備戲時超常和朴恩斌熱線通話！

薛景求雖然身為資深前輩，卻表示自己因為擔心無形中造成後輩壓力，因此很少在片場外討論工作、更遑論致電給對方，但本次與朴恩斌合作卻打破了他的慣例：「我與恩斌通電話討論工作的頻率，比我職業生涯中和任何同事都多！」透過與朴恩斌通話討論劇情，兩人甚至能說服導演和編劇調整劇中的某些細節；薛景求也笑稱很享受朴恩斌帶來的「年輕能量」，即使自己已經演戲超過30年，對方帶來的衝勁還是能幫助他更加積極參與。

《狂醫魔徒》也是影帝薛景求首次出演醫生的作品，他在訪談中表示過去從沒想過能飾演醫生的角色，「因為那些專有名詞，我真的沒有自信可以把它們背下來」，而穿上醫生袍的他開玩笑自嘲「我看起來比較像理髮師吧」，同時表示這是自己第一次、也應該是唯一一次飾演醫生，因此希望在《狂醫魔徒》中的表現能被大家記住。在劇中薛景求逐漸透過醫療專業展現自己心狠手辣的一面，完全顯露出何謂「殺人不留痕跡」，精湛的演出更讓觀眾驚嘆他的幕後努力。

《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

驚悚犯罪韓劇《狂醫魔徒》由《非常律師禹英禑》、《戀慕》朴恩斌飾演天才外科醫生鄭世玉，《殺人回憶》、《綠洲》影帝薛景求飾演與她同樣技藝高超的前指導教授崔德熙。該劇由《神的測驗：重啟》金善熙擔任編劇，並由《各位國民》金楨顯執導，《狂醫魔徒》於Disney+ 獨家上線，並於每週三更新兩集。

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《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

《狂醫魔徒》。圖/Disney+提供

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