《封神第二部：戰火西岐》費翔激瘦演病態紂王 質子團身材令人咋舌

今年度必看的視覺奇幻特效鉅作《封神第二部：戰火西岐》，在台上映十天突破1000萬票房大關！本片由烏爾善導演執導，集結超過11000人的製作團隊，並有費翔、黃渤、吳興國等老戲骨加持，于適、那爾那茜、娜然、陳牧馳等新生代演員助力，電影獲得廣大觀眾好評熱推，在片中飾演紂王的費翔也大讚：「無論看幾次還是會被震撼到！」

以奇幻美學聞名的烏爾善導演，早於2015年便憑藉執導的《尋龍訣》在台創下千萬票房佳績。此次再度執導《封神第二部》，同樣寫下亮眼成績！值得一提的是，自2000年實施陸片抽籤制度以來，台灣票房破千萬的中國電影僅有《尋龍訣》、《危機航線》與本片三部，其中兩部皆出自烏爾善之手，足見其對電影品質的堅持與用心。

對此，主演費翔也感佩表示：「導演打造出一個完整的商朝世界，從龍德殿、鹿台到西岐，每處細節都令人讚嘆。我經常在拍攝空檔欣賞服裝上的精緻繡紋，或是手中寶劍、酒杯的細膩工藝，那些道具精緻得不得了，在IMAX銀幕上呈現出的效果非常清晰且震撼。」

久未於台灣露面的費翔，這次因《封神第二部》重返大銀幕與觀眾見面，並特別分享與烏爾善導演合作的點滴：「拍攝期間，我們對角色的投入非常深，《封神第二部》中的殷壽非常虛弱，為了呈現角色狀態，我們在排練時不斷嘗試如何以不同的姿勢伏倒、手部如何細微顫抖、如何詮釋看人的神態。我與娜然有時候會相約到導演房間，三人一起反覆討論劇本，琢磨每一個鏡頭、每一場戲，力求全力以赴，把角色都演活了。」

為了詮釋《封神三部曲》中的紂王一角，費翔在整個拍攝期間堅持早起去健身房鍛鍊，維持精實體格，他在片中呈現出亦正亦邪、魅惑陰沉的紂王形象，無疑成為本片的一大亮點。費翔更透露，在拍攝《封神第二部》時，為了真實呈現紂王病入膏肓的虛弱狀態，他採取極端方式進行體態控制。他表示：「當時我刻意讓自己處於極度脫水的狀態，讓整張臉凹陷下去，甚至連眼眶也明顯下陷，使我看起來宛如一具骷髏。」

費翔不僅飾演紂王，還親自為《封神第二部》配音並翻譯英文字幕，因此在正式定剪前，他已多次觀看全片。他表示：「我對片中的每一個畫面、每一分每一秒甚至每一幀都極為熟悉，但每次觀看仍會被深深震撼，尤其是在 IMAX 上觀賞，更是全然不同的體驗！」烏爾善導演此次全片採用 IMAX 特殊獨家畫幅拍攝，視野上下延展，暢享比普通銀幕多出26%的畫面內容，讓觀眾沉浸在仙氣繚繞的崑崙仙境、細緻刻畫的雷震子與墨麒麟，以及激昂壯闊的西岐保衛戰中，全面升級的封神世界，唯有在 IMAX 大銀幕才能感受其震撼魅力！

為感謝全台觀眾對《封神三部曲》的熱情支持，片商特別推出「戰舞質子橫幅海報」與「初見九尾狐夜光橫幅海報」限量回饋，讓粉絲有機會珍藏《封神第一部》經典名場面。其中「初見九尾狐夜光橫幅海報」更採用高磅夜光墨精製印刷，在黑暗中九尾狐身影猶如現身，綻放魅惑光芒，視覺震撼宛如穿越至封神世界，絕對是影迷不可錯過的收藏逸品！《封神第二部：戰火西岐》改編自原著《封神演義》與《武王伐紂平話》，以「西岐保衛戰」為核心，全台 2D、IMAX、SCREENX 熱映中，更多詳情👉《封神三部曲》官方粉絲專頁

《封神三部曲》實景打造出商朝宮殿，讓演員自然融入時代背景。圖/鴻聯國際提供

《封神三部曲》初見九尾狐夜光橫幅海報。圖/鴻聯國際提供

《封神三部曲》費翔與娜然開拍前經常與導演反覆琢磨劇本，詮釋出不一樣的紂王與妲己。圖/鴻聯國際提供

《封神第二部：戰火西岐》。圖/鴻聯國際提供