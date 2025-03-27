《小城故事》林鳳嬌x鄧麗君 3/29星光首映重溫三義小鎮喜和樂

榮獲第16屆金馬獎最佳劇情片、女主角、童星、原著劇本多項大獎的《小城故事》（1979），以扣人心弦的故事，加上鄧麗君悠揚的嗓音為本片插曲獻聲，成為華語電影經典。國家影視聽中心為慶祝47週年館慶，特別獻上《小城故事》數位修復版，並在戶外廣場免費舉辦世界首映場！館慶系列活動也延伸濃濃的懷舊氛圍，將主題定調在「小城映相館」，週末推出浪漫市集、占卜巷、老歌咖啡等互動體驗，三月新莊城裡故事多，邀請觀眾影迷一起重返1980年代！

李行導演的藝文愛情作品《小城故事》，由張永祥編劇、金馬影后林鳳嬌與香港知名音樂人鍾鎮濤領銜主演，演員陣容中還包括目前仍然活躍於影視圈的「烈姐」李烈。由鍾鎮濤飾演的更生人陳文雄出獄後重啟人生，來到苗栗三義向師傅賴老學習木雕技藝，並與賴老的女兒阿秀日久生情相戀。

當年鍾鎮濤作為香港溫拿五虎樂團的成員，接演《小城故事》後接受李行導演的指示，打破流行歌手的形象頂著平頭出演，讓台灣鄉下青年的角色深植人心。飾演喑啞女主角阿秀的林鳳嬌，也在沒有台詞、聲音表演的前提下，透過細膩的表情、手語與肢體語言，在該屆金馬獎風光封后。

本片幕後工作人員更是高含金量，為傳奇的李行導演創造了另一波事業高峰。攝影師由金馬獎終身成就獎得主陳坤厚導演擔任，華語電影攝影大師杜可風則是當年的攝影助理。為還原《小城故事》由大師出手、如此精彩的畫面敘事，影視聽中心數位修復組的同仁投入大量心血：因《小城故事》的低反差拷貝狀況不佳，膠卷本身的損毀嚴重、並且有大範圍的綠色霉斑覆蓋，數位修復專員們一格一格將電影畫面透過軟體工具手工細修；聲音部分也下足功夫，反覆微調旋律之間細小的雜訊、重建受損音，清晰再現大家耳熟能詳的〈小城故事〉歌曲。

《小城故事》飾演喑啞女主角阿秀的林鳳嬌在該屆金馬獎風光封后。圖/國家影視聽中心提供

《小城故事》3月29日晚間7點，戶外星空場世界首映

作為影視聽中心修復難度數一數二的《小城故事》數位修復版，由客家公共傳播基金會贊助修復，將在3月29日晚間七點，於新莊影視聽中心的戶外廣場舉辦星空電影世界首映場！當晚觀影自由入座，無須索票。同時為慶祝國家影視聽中心47週年館慶，「小城映相館」館慶系列活動也在當天熱鬧展開：影視聽中心場館內有「復古照相館」，只要提前報名，專業攝影師就幫你在復古攝影棚拍下美好紀念照。

另外還有歡迎大家點歌歡唱的「老歌咖啡」，以及透過香料沙龍、唸歌塔羅為你解憂的「人生占卜巷」，當然也不能錯過充滿手作小物的浪漫市集和最佳打卡點「戀戀光波牆」，以及當週限定的各項會員優惠活動！春暖花開的季節相約三五好友一起到影視聽中心享受復古氛圍、觀賞經典電影！更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

國家影視聽中心47週年館慶「小城映相館」延伸濃濃的懷舊氛圍。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心慶祝47週年館慶獻上《小城故事》數位修復版。圖/國家影視聽中心提供