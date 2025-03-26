《辣妹刺客3：假期殺機》夢多x前田敦子殺氣騰騰 美少女度假不輕鬆

★必須用大銀幕享受的動作喜劇爽片！《辣妹刺客》系列電影在台戲院登場

★美少女高石明鈴Ｘ超強特技演員伊澤彩織默契滿分、三度聯手出任務

★日本人氣樂團「女王蜂」繼《我推的孩子》後演唱電影主題曲〈狂詩曲〉

★前AKB48王牌成員前田敦子化身姊系殺手，台日粉絲直喊「真香！」

★綜藝男星夢多（大谷主水）衣錦還鄉之作！猛秀健美肌肉、大展矯健身手

網銀國際影視發行的日本動作片《辣妹刺客3：假期殺機》將於3月28日本周五全台上映。故事講述真尋（《終極校工》伊澤彩織 飾）與千里（《我的幸福婚約》高石明鈴 飾）這對美少女殺手組合終於迎來她們應得的愉快假期，前往日本宮崎縣放鬆度假。然而，組織突然指派她們執行一個看似簡單的任務——抓住貪污犯，本以為可以輕鬆搞定，卻突然殺出程咬金，另外一名作風兇殘、不按牌理出牌的自由殺手冬村楓（《新·假面騎士》池松壯亮 飾）也接下這個任務，展開難分難解的激烈競爭。現在，她們被迫與組織派來的兩名「成年」監督（前田敦子、大谷主水 飾）合作，真尋與千里的友誼與殺手技巧面臨意想不到的考驗，假期正式結束，她們即將邁向二十歲成人之路——伴隨著一場腥風血雨的殺戮！

《辣妹刺客3：假期殺機》由日本鬼才導演阪元裕吾執導，第一集以小成本製作，沒想到小兵立大功，不但是票房黑馬，更成為系列電影，即將在台上映的第三集製作規模大大升級，高石明鈴、伊澤彩織這對美少女殺手組合三度合體演出，更找來前田敦子、夢多（大谷主水）飾演資深殺手，聯手對抗瘋狂殺手池松壯亮。

今（25日）監製鈴木祐介、夢多（大谷主水）出席台灣首映會，監製鈴木祐介表示，這次特別前往宮崎縣拍攝，動作場面變得更多、強度提升，觀影過程非常過癮，而相中夢多參演的原因，除了看到夢多本身武術指導實力，也喜歡他熱情個性。夢多恰巧出身宮崎縣，電影還沒開拍，夢多就大方帶著劇組夥伴享用知名的宮崎和牛料理，花了快25萬日幣，讓夢多直喊還沒拍戲就快破產。

夢多因演出《辣妹刺客3：假期殺機》而在日本人氣飆升。圖/網銀國際影視提供

夢多來自日本，從小就是體育健將，來台發展時因緣際會進入娛樂圈，本身亦是專業的武術指導，這次演出《辣妹刺客3：假期殺機》，以演員身分登上日本各地戲院的大銀幕，成功在日本打開知名度、接到3部電影邀約，夢多笑說：「以前都沒人認出我，現在到新宿街頭會被認出來、被問能不能合照，以後在日本不能做壞事了！」真實感受到人氣上升，體驗到國際巨星的待遇。

《辣妹刺客》系列電影評價高，動作指導園村健介過去曾與國際大導吳宇森合作《追捕》，夢多坦言自己也是粉絲，起初接到邀約時壓力大，尤其還要與前田敦子組殺手搭檔，心情忐忑：「其實我一開始讀本的時候很緊張，因為我對日本演藝圈來說，就是在國外發展的新人，覺得前田敦子會不會覺得我是哪位？但她人非常好，和她相處時間比較長，私下她給了我很多建議。」鈴木祐介則說，夢多和前田敦子的故事本來更多，但因為考量到時間長度，最後兩人戲份變少，但從最後成品中依然看得出兩人的好感情。

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

監製鈴木祐介和夢多合作已經培養出默契，而監製鈴木祐介不只是喜愛造訪台灣，更是資深電影迷，對台灣電影如數家珍，最愛作品是殿堂級導演楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》和黑幫電影《艋舺》，讓夢多讚嘆，鈴木祐介看的台灣電影比他還多。延續這份對台灣的愛，鈴木祐介透露未來將在台灣拍攝新片，更會與夢多再次合作，期待更多作品和台灣觀眾見面。電影《辣妹刺客3：假期殺機》3月28日全台上映。更多資訊👉WANIN Visual MOVIE粉絲專頁

《辣妹刺客3：假期殺機》夢多與監製鈴木祐介向台灣首映會觀眾推薦電影。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》監製鈴木祐介相當愛台灣，更愛台灣電影。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》夢多與監製鈴木祐介向台灣首映會觀眾推薦電影。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》監製鈴木祐介和夢多一拍即合，首度合作就超有默契，左起夢多、鈴木祐介。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供

《辣妹刺客3：假期殺機》。圖/網銀國際影視提供