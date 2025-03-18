《凡人修仙傳》楊洋等10大角色介紹 主題曲《凡心》發布韓立御劍飛行

《凡人修仙傳》（英語：A Record of a Mortal's Journey to Immortality，Mortal Cultivation Biography）是由作家忘語於2008年至2013年在起點中文網連載的長篇小說，以其獨特的「凡人流」風格和主角韓立的成長歷程，在中國大陸網路文學界享有盛名。2010年由太白文藝出版社發行單行本，總字數約771萬，講述主角韓立在修仙世界歷經艱險，最終得道成仙的故事。

(1)作品特色

本書開創「凡人流」先河，強調主角的平凡出身與成長，在不具有先天優勢的前提下，運用自己的智慧和努力，再輔以少許的運氣，最終獲得成功的一種網絡文學流派。情節曲折，充滿冒險與挑戰。角色形象鮮明，具有豐富的修仙世界觀。

(2)作品成就

2017年7月榮登《2017 貓片·胡潤原創文學 IP 價值榜》第三名。

2018年12月榮登《2018 貓片·胡潤原創文學 IP 價值榜》第二名。

2021年9月被列入「中國網絡文學影響力榜（2020-2050 年）」名單。

(3)衍生作品

動畫：3D動畫版由萬維貓動畫公司製作，已推出多個季度。

漫畫：由中天創視及廣州文道合作推出改編漫畫。

遊戲：包括《凡人修仙傳Online》、《凡人修仙傳Web》及《凡人修仙傳單機版》等多款遊戲。

電影：貓片公司製作同名電影。



《凡人修仙傳》作家忘語創作的小說。圖/擷取自起點中文網

《凡人修仙傳》。圖/擷取自官網微薄

《凡人修仙傳》是由楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴、金佳悅、榮梓希等人主演的古裝仙俠劇集，改編自忘語的同名小說。

劇情講述山村少年韓立（楊洋 飾）因機緣巧合進入江湖小門派，雖然天賦普通，但憑藉自身努力與縝密算計，在殘酷的修仙世界中步步為營，最終修煉成仙的故事。

《凡人修仙傳》主題曲MV發布

3月15日，《凡人修仙傳》電視劇發布了首支高燃MV，主題曲《凡心》由王錚亮演唱。歌詞「追風趕月，千里啟行，茫然前路，人言微輕，將苦樂嘗盡」，營造出韓立御劍飛行的颯爽之感，讓觀眾一窺劇集的整體氣質。

MV中，除了人物外，銀甲角蟒、隱靈紗、血玉蜘蛛等奇幻場景，以及顛倒五行陣的木火土元素，均以超精細的畫面呈現，令人眼前一亮。作為熱血修仙題材的作品，《凡人修仙傳》將帶來哪些新意，值得期待。

《凡人修仙傳》劇集角色介紹

韓立（楊洋 飾）：韓立原是普通山村少年，因天生具備靈根，被墨大夫收為弟子，從此踏上修仙之路。他為人低調務實、不逞英雄，行事果敢且善於應變，修仙途中歷經艱險，最終飛升仙界。

《凡人修仙傳》韓立（楊洋 飾）。圖/擷取自官網微薄

南宮婉（金晨 飾）：韓立的伴侶，性格溫和而堅韌，氣質高貴脫俗，修為高深。她對韓立的修仙之路影響深遠，是他生命中最重要的人之一。在仙界篇中，與甘如霜屬於不同時間線的獨立人物，並非前世與後世的關係。

《凡人修仙傳》南宮婉（金晨 飾）。圖/擷取自官網微薄

雲露老祖（徐海喬 飾）：魔道合歡宗的元嬰中期修士，實力強大，對韓立的修行之路造成一定影響。

《凡人修仙傳》雲露老祖（徐海喬 飾）。圖/擷取自官網微薄

王蟬（汪鐸 飾）：鬼靈門少主，天生暗靈根，修煉血靈大法。作為魔道入侵越國的主力人物，他在燕家奪寶大會中設下法陣，將許多七派弟子血祭，與韓立結下深仇。後來，兩人多次交手，最終王蟬在天南戰亂後身亡。

《凡人修仙傳》王蟬（汪鐸 飾）。圖/擷取自官網微薄

陳巧倩（趙小棠 飾）：韓立的同門師姐，曾遭同門暗害，因緣際會被韓立所救。後來因築基丹缺失參加血色試煉，性格逐漸變得冷漠堅韌。

《凡人修仙傳》陳巧倩（趙小棠 飾）。圖/擷取自官網微薄

墨彩環（趙晴 飾）：墨居仁的三女兒，性格天真浪漫。墨府被破後，她流落至燕翎堡，為躲避危機偽裝成少婦。她對韓立有好感，但因缺乏靈根無法踏上修仙之路，兩人最終未能在一起。

《凡人修仙傳》墨彩環（趙晴 飾）。圖/擷取自官網微薄

厲飛雨（張曉晨 飾）：七玄門弟子，韓立的好友。兩人同年拜入七玄門，因考核未通過，起初僅為記名弟子，但後來在修仙之路上逐漸成長。

《凡人修仙傳》厲飛雨（張曉晨 飾。圖/擷取自官網微薄

萬小山（管雲鵬 飾）：枯崖山萬家子弟，在太南小會上與韓立相識，向他傳授許多修仙常識。原著中，他最終隨家族長老離去，動漫版本則改編為遭黑煞教邪修暗算身亡。

《凡人修仙傳》萬小山（管雲鵬 飾）。圖/擷取自官網微薄

張鐵（胡宇軒 飾）：韓立的師兄，性格憨厚純樸，與韓立同拜墨大夫為師。因無木屬性靈根無法修煉長春功，改修武功「象甲功」。後來遭遇不幸，被煉成強大傀儡「曲魂」，擁有極堅硬的身軀與淡淡靈氣。

《凡人修仙傳》張鐵（胡宇軒 飾）。圖/擷取自官網微薄

墨大夫（金士傑 飾）：韓立的師父，嵐三霸之一，驚蟄會的創辦人，擅長「魔銀手」與「困龍功」。年輕時為中年美男子，後因與餘子童交戰身受重創，變成病懨懨的老者。為延續生命，他收韓立與張鐵為徒，企圖奪舍韓立，但最終奪舍失敗身亡。

《凡人修仙傳》墨大夫（金士傑 飾）。圖/擷取自官網微薄