《分居風暴》獲全球89座大獎 夫妻情盡責任與法律的無情交鋒

《分居風暴》影媒盛讚是「世界一流的超強傑作」數位版3/28重新上映

被世人奉為「神作」的伊朗電影《分居風暴》（A Separation），相隔14年、即將於本月底推出數位版在戲院重新上映。該片曾史無前例榮獲柏林影展金熊獎最佳影片、銀熊獎影帝影后大獎，更連續獲得美國奧斯卡及金球獎最佳外語片大獎，總計橫掃全球影展高達89座電影獎項，獲影媒盛讚是「世界一流的超強傑作」。讓人震驚的是，該片導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）日前卻明確表示他將暫時「不會在伊朗拍攝任何新片」，作為對伊朗政府的抵制。

法哈蒂曾以《分居風暴》及《新居風暴》（The Salesman）兩度榮獲斯卡最佳外語片獎，卻於伊朗電影《我不是英雄》（A Hero）三度代表伊朗提名奧斯卡時，遭到伊朗偏鋒媒體的詆毀與攻擊。法哈蒂尚未定片名、未透露劇情及演員陣容的新片，據悉將移至紐約拍攝。而他這部狂奪全球影展89座電影獎的超級神作《分居風暴》數位版，將於3月28日全台上映。

阿斯哈法哈蒂堪稱當今伊朗電影的最強舵手，每每出手都讓國際影壇驚艷！擁有伊朗塔比阿特莫達勒斯大學、德黑蘭大學戲劇藝術和舞台指導專業雙學士頭銜的他，曾以《海灘的那一天》（About Elly）勇奪柏林影展最佳導演。其間他雖因為聲援屢遭軟禁的導演賈法潘納希（Jafar Panahi），遭到伊朗處以禁拍處分。但兩年後便以《分居風暴》橫掃柏林金熊獎最佳影片以及影帝影后大獎，威震國際。該片更榮獲包括奧斯卡及金球獎最佳外語片等89座國際獎項，奠定了法哈蒂的世界影壇地位。

《分居風暴》奧斯卡名導法哈蒂宣布「不在伊朗拍片」。圖/海鵬影業提供

目睹男子為父洗澡觸發法哈蒂靈感《分居風暴》女性戴頭巾成絕響

儘管40多年來，伊朗電影一直受到政府的壓制和審查。但由於法哈蒂的電影很少直接涉及政治主題，大致讓他避免了與伊朗政府發生嚴重的衝突。但近年伊朗實施頭巾禁令再度嚴峻，致使電影產量也出現了萎縮，加上伊朗極端媒體對他的污衊與指控，終讓法哈蒂決定出走。法哈蒂表示，無法在這樣制度下繼續拍片。他不想再在電影中刻意遮蓋女性的頭髮，並決定暫時「不會在伊朗拍電影」。

《分居風暴》是伊朗導演阿斯哈法哈蒂震撼國際的鉅作，劇情透過一對正準備離婚的夫妻，宏觀家庭、親情與社會的問題，劇情峰迴路轉，幾乎每15分鐘翻轉進入另個高潮，分秒牽揪觀眾的心。法哈蒂的電影向來擅長將很平民的生活，描繪成一部懸疑驚悚片。

有趣的是，他有次親眼目睹一個中年男子、正獨力為患有阿茲海默症老父洗刷身體，成為他拍攝《分居風暴》的靈感。法哈蒂以「方程式解題」方式來撰寫劇本，在劇情中鋪下許多的未知梗，成就這部真相與謊言交織、彷彿羅生門的電影。除多次獲選「年度最好看電影」，3月28日將首度以數位版在全台戲院上映，絕對是不可錯過的神作。更多本片資訊👉海鵬影業FB

《分居風暴》伊朗電影被世人奉為「神作」。圖/海鵬影業提供

《分居風暴》法哈蒂不再在電影刻意遮蓋女性頭髮，女性戴頭巾成絕響。圖/海鵬影業提供

《分居風暴》法哈蒂因為目睹一名男子為父擦洗身軀觸發靈感拍攝。圖/海鵬影業提供

《分居風暴》奧斯卡名導法哈蒂宣布「不在伊朗拍片」。圖/海鵬影業提供

《分居風暴》多次獲選「最好看電影」。圖/海鵬影業提供