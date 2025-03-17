《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》熱血樂團最後一曲動人開唱

★ 改編知名漫畫家Kizu Natsuki人氣音樂愛情新篇章

★ 富士電視台BL動畫品牌「BLUE LYNX」再掀話題之作

★《暗殺教室》《學園孤島》動畫公司「Lerche」製作打造

★ 漫畫CP曾獲動漫指標網站「Anime Trending」情侶榜冠軍

★ 台灣漫迷爭相傳頌「這本BL不得了！」話題之作再登大銀幕

★ 榮登最大影視口碑網站「Filmarks」的「初日滿足度」冠軍

改編知名漫畫家Kizu Natsuki人氣音樂愛情新篇章

「青春 × 樂團 × BL」超人氣神作感人肺腑的最終樂章

《GIVEN 被贈與的未來》是漫畫家Natsuki Kizu最具代表性的漫畫作品，以搖滾樂團為故事主軸，結合音樂、校園、愛情與BL元素，打造出讓讀者動容又難以忘懷的青春群像，尤其角色們唱出追尋夢想與愛情的酸甜苦辣，也被日本媒體譽為「讓人為之揪心的傑作！」漫畫在2013年於BL雙月刊《Cheri+》春季號開始連載之後，便獲得廣大讀者的好評回饋，更曾在2020年的「這本BL不得了！」當中榜上有名，甚至在國外知名動漫排行榜「Anime Trending」上，以男男CP登上情侶排行榜冠軍。

漫畫當中，Natsuki Kizu老師潔淨優美的線條筆觸，讓人物透過表情與台詞，將彼此的細膩情感傳遞得十分到位，分鏡畫面更如電影般充滿張力，輔以豐富的故事層次、讓人反覆玩味的台詞，還有精心設計的人物情感相呼應，都讓人再三玩味，甚至隨著劇情發展忍不住潸然淚下。雖然內容涵蓋BL元素，但BL只是輔助，也因此吸引到以往不看BL的讀者好奇閱讀，一看便成為粉絲。

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

隨著漫畫的成功，本作在2016年也發售廣播劇CD，2019年7月更電視動畫化，以主角真冬與立夏兩人從初識、成團，再到確認彼此心意的過程為主軸。緊接著在2020年推出的《GIVEN~被贈與的未來劇場版》當中，則刻畫了春樹、秋彦、雨月的熾熱關係。隨著作品的成功，2021年在富士電視台的線上播放平台，也開播了真人電視劇，由鈴木仁、sanari、柳俊太郎、井之脇海、稻葉友、奧野壯等人攜手演出。角色在故事中有虐戀、有心痛，也讓不少觀眾為之揪心，展現讓人驚嘆的人氣。

尤其在2020年首度登上大銀幕的《GIVEN~被贈與的未來劇場版》，在日本因為新冠疫情的影響而延後上映，卻依舊不減粉絲們的等待熱誠，果然一上映就造成轟動，在日本以不到100家的廳數限量上映，依然出現觀眾大排長龍等待進場觀賞的景象，並在短時間內賣破億萬日元票房，足見原著與電視影集的魅力，也持續延燒到劇場版電影當中。

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

適逢漫畫在2023年9月1日發行最終集，製作團隊也在2024年推出《GIVEN被贈與的未來劇場版：柊mix》，找來了《身為女主角！～被討厭的女主角與秘密的工作～》導演橋本能理子執導，她也曾擔任過本作電視動畫版第10話的演出與分鏡。此外，原班聲優陣容再度集結，並以漫畫中的超人氣角色「柊」為劇情核心展開。之後更在同年推出集結原班製作人馬的續作《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。

兩部作品同樣都有細膩的人物情感刻畫、令人玩味的台詞、充滿細節考究與意境的精緻作畫風格；在認真的情節發展之餘，也有讓人會心一笑的逗趣橋段，適度調劑觀眾們的情緒。尤其《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》是整個系列的完結篇，也讓本片一上映，便登上日本最大的電影、電視劇、動畫評論網站「Filmarks」的「初日滿足度」冠軍，日本票房更大破3億日元（約新台幣6240萬元），強勢成為本系列作品的影史最高票房之作，更連續七週稱霸獨立戲院票房排行榜，展現上映戲院不減反增的火熱氣勢，絕對是粉絲們的必看之作！4月2日上映。

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

遇見你，我聽到音樂響起

細膩的情感刻畫、豐富的故事層次、令人玩味的台詞

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》由佐藤真冬（矢野獎吾配音）、上山立夏（内田雄馬配音）、中山春樹（中澤匡智配音）、梶秋彥（江口拓也配音）組成的搖滾樂團「GIVEN」，雖然在音樂競賽中落敗，卻仍收到唱片公司的出道邀請。當成員們都對出道充滿積極態度的情況下，真冬卻遲遲無法給出回應。

另一方面，短暫加入鹿島柊（今井文也配音）與八木玄純（坂泰斗配音）所屬樂團「syh」，並在其中擔任支援吉他手的立夏，正努力完成柊託付給他的某首曲子。某天，立夏接到真冬的電話，趕來真冬身邊，卻發現他對音樂產生抗拒。真冬在對立夏的思念，以及自己對音樂的情感中感到迷茫而停下腳步。面對這樣的真冬，世界知名的小提琴家村田雨月（淺沼晉太郎配音）找上了他…。4月2日上映。

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》。圖/采昌國際提供