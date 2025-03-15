《臨時決鬥》伍允龍、胡子彤、張文傑《九龍城寨之圍城》黃金陣容笑翻全場

香港賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》由《九龍城寨之圍城》和《臨時劫案》的黃金團隊合作，全力打造的歡樂喜劇。由《臨時劫案》導演麥啟光執導，票房巨星古天樂和梁詠琪合作，聯手以《九龍城寨之圍城》爆紅的伍允龍、胡子彤及張文傑，再加上周秀娜、王丹妮拍共同演出這部高品質之作。

許多因《九龍城寨之圍城》而大紅的演員也紛紛回鍋演出，其中伍允龍扮演的「王十」最讓人噴飯，從惡人變成傻里傻氣的泰拳教練，更十分迷戀古天樂，另外城寨二少胡子彤、張文傑及童星魚蛋妹王尹菁和喬靖夫也都在電影中現身！

《臨時劫案》集合了《九龍城寨之圍城》和《臨時劫案》的黃金團隊合作打造，所以一群演出《九龍城寨之圍城》的演員，都加入本片陣容，男主路便由龍捲風古天樂演出泰拳傳奇人物，另外城寨二少的胡子彤和張文傑則是分扮古天樂的徒弟，一個連敗38場仍在努力的老實徒弟，而張文傑則是想靠泰拳賺大錢的生意人徒弟，三人互動搞笑極有默契，拍打戲也是非常順利。

平日便是功夫高手的張文傑笑說沒有特別為角色準備，「因為我已經準備了一輩子了，古天樂也很有動作經驗，最後和他上擂台拍的很開心。」胡子彤則是要在擂台上打倒梁詠琪，讓他壓力爆棚，「打完後立刻下跪認錯，真的不敢出手。」

《臨時決鬥》胡子彤、王丹妮、古天樂、梁詠琪。圖/華映娛樂提供

而出道多年，終以《九龍城寨之圍城》中大反派王九爆紅的伍允龍，不但星運大開，也順利入圍香港金像獎最佳男配角，他也特別在電影中客串，演出的角色名為「王十」，讓不少粉絲會心一笑！在片中他一反超級惡霸的形象，扮演古天樂的師弟，一次上擂台，頭部被打傷，從此變得傻里傻氣，還有一點娘的迷戀古天樂，一見到師兄便用盡全身的力氣貼著他的左手，還不時想要獻吻！伍允龍完全沒包袱的抹上黑色指甲油，穿得紅通通的上陣演出，工值人員都讚美他變得更漂亮了，讓他覺得非常好玩！而他演出黏人功力一流，連古天樂都演到難以招架，忍不住笑說：「真的很想給他一腳啊！」

另外，在《九龍城寨之圍城》中扮演魚蛋妹的小童星王尹菁己經長大許多，這回則是扮演古天樂和梁詠琪的可愛女兒，有一場她要大膽去捏古天樂的臉頰，讓她直呼怕怕，不敢隨便伸手掐大前輩的臉，古天樂完款不介意，還指導她不如兩手一起捏會更有效果，讓她決定放膽一捏，終於完成拍攝。還有在《九龍城寨之圍城》中忠心護主的喬靖夫，在電影中則是變身成一心想收購古天樂房的商人，雖然都是光頭造型，但呈現完全不同的面貌。

《臨時決鬥》王尹菁、古天樂和梁詠琪。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》故事描述「鍾磊舍」由泰拳界的傳奇拳王鍾磊（古天樂 飾）創立，矢志培訓職業拳手，拳館經營困難，他仍努力堅持，為了生計，拳館漸漸成為婆婆媽媽減肥運動之地。廣告界女強人林雪（王丹妮 飾）發現男友外遇，小三竟是女拳王孫雅雲（周秀娜 飾），兩女決定上擂台分勝負，更透過直播鬧到全城皆知。當林雪得知孫雅雲曾是鍾磊的徒弟後，便到鍾磊舍學拳，沒想到鍾磊的太太是女演員莫嘉莉（梁詠琪 飾），二人曾在拍廣時產生衝突。

在鍾磊的嚴格訓練下，一直是人生勝利組的林雪感到前所未有的挫敗，更害怕失敗而想放棄。但在戰友的鼓勵下振作，決定為自己而戰，鍾磊受到她的影響，決定跟理念不同的大徒弟陳偉斌（張文傑飾）來一場臨時決戰。《臨時決鬥》將於3月21日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《臨時決鬥》。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》王尹菁。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》古天樂和胡子彤。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》伍允龍。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》周秀娜。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》周秀娜和王丹妮。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》周秀娜和王丹妮 。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》胡子彤。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》張文傑。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》梁詠琪、王丹妮、胡子彤。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》梁詠琪。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》梁詠琪和胡子彤。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》古天樂。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》伍允龍。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》胡子彤。圖/華映娛樂提供

《臨時決鬥》張文傑。圖/華映娛樂提供