《電影版孤獨的美食家》松重豐喊話許光漢一起吃 讚「魷魚螺肉蒜」風味獨特

日本知名男星松重豐，3月7日六度訪台，宣傳出道40多年來，首度自編、自導、自演的美味話題新片《電影版孤獨的美食家》。從抵達機場到出席記者會，「五郎」的「孤獨」魅力毫不間斷！他昨晚也出席本片VIP首映會，吸引眾多台灣演員、歌手、藝人、名人前來共襄盛舉。松重豐也藉此難得機會跟大家暢聊電影製作祕辛。只見他看見台下不同年齡層的來賓，讓他直呼感動！

尤其本片橫跨法國、南韓、日本三地取景拍攝，當被問到未來是否有機會再來台灣拍電影，與台灣演員共演，他特別點名希望能跟「許光漢」再度共演，一同在台灣街頭尋找美食。現場更有小朋友觀眾進行「超成熟」發問，讓松重豐驚訝不已，大讚：「台灣觀眾水準實在太高了！」巧合的是，本片正巧在白色情人節（3/14）於台灣正式上映，當被問及想推薦當天沒有約會對象的朋友們，可以享用什麼療癒人心的美食？

松重豐竟妙答「這兩道菜」讓全場笑翻！而在VIP首映會後，台灣片商也招待他與日方隨行人員大啖道地台灣料理，只見滿滿近20道美食上桌，讓松重豐食指大動，一道「辦桌必備佳餚」，更是讓他記憶猶新，直呼美味。

《電影版孤獨的美食家》松重豐參與昨日晚間舉辦的VIP首映會，與全場觀眾大合照。圖/采昌國際

松重豐出席VIP首映放話「儘管問」 點名想跟許光漢尋找街頭美食

熱播13年的國民美食神劇《孤獨的美食家》，終於首度電影化！為了宣傳這部在日本大破10億日圓票房的《電影版孤獨的美食家》，身兼導演、編劇、主演三職的松重豐也於昨日（3/7）抵台，並在昨晚作客位在台北京站威秀影城舉辦的VIP首映會。本場也吸引到藝人張兆志，演員曾少宗、黃冠智、陳彥嘉，歌手柯朋宇、Shawn尚融，插畫家廢物女友等各界名人共襄盛舉！

看見台下滿滿熱情迎接自己的觀眾，從小朋友、年輕人到中年人們，讓他直呼：「很感動！」並向觀眾們放話：「我在日本已經跑了30幾場活動，所以儘管問！沒問題！」當被問到未來是否有機會來台灣拍攝電影時，他表示：「我們團隊在海外的拍攝中，台灣是拍攝過最多次的地方，而我自己也強烈希望電影版能有機會在台灣拍攝，那會是一件很令人興奮的事情！」他更特別點名：「之前曾在《青春18×2 通往有你的旅程》與許光漢合作過，如果能在台灣某個街道與他相遇，一同去尋找美食，那會非常令人期待呢！」

《電影版孤獨的美食家》松重豐在VIP首映會上分享本片拍攝花絮。圖/采昌國際

小朋友超齡提問驚呆松重豐 推薦單身朋友吃「這兩道菜」笑翻眾人

尤其在《電影版孤獨的美食家》VIP首映會上，還看到一位小朋友奮力舉手，並向松重豐提問：「這部電影的拍攝與製作，總共花費多少時間？」出乎眾人意料之外的「超成熟」發問，也讓松重豐驚訝到忍不住笑出聲，驚呼：「天呀！台灣觀眾的水準實在太高了，沒想到會從小朋友的口中聽到關於製作時長的問題！」後續他也接續說明，電影從構思到完成耗時大約三年，並向提問的小朋友喊話：「拍電影真的很好玩，歡迎你加入電影團隊！」

本片正巧將在白色情人節（3/14）於台灣上映，當被問到會推薦當天沒約會對象的朋友們，享用什麼療癒人心的美食時，他則妙答：「滷肉飯很好，份量小，很適合一個人吃；或是擔仔麵也很棒，你可以把白巧克力撒在上面喔！」幽默逗趣的回覆也笑翻眾人！

《電影版孤獨的美食家》松重豐在VIP首映會上分享本片拍攝花絮。圖/采昌國際

近20道台灣料理讓松重豐不再喊餓 對「辦桌必備佳餚」記憶猶新

尤其松重豐訪台消息一出，讓不少網友建議片商「要讓五郎胖五公斤回日本！」「希望片商要帶他好好享受美食！」台灣片商也聽見大家的呼籲，在昨晚VIP首映會結束後，招待松重豐與日方隨行人員大啖道地台灣料理。從香腸、切鵝肉、蒜泥白肉、炸花枝丸、涼拌小卷、炒高麗菜、炒空心菜等基本開始，再到胡椒蝦、脆皮烤腸、豬腳、絲瓜蛤仔、麻油燒蛋等佳餚，再到讓松重豐好奇心大爆發的客家小炒，甚至驚呼好大一條的乾煎馬頭魚，直到最後壓軸的「辦桌必備」魷魚螺肉蒜上桌，那既甘甜又微辣的特殊口感，更是讓他盛讚不已。只見近20道料理陸續上桌，填飽了眾人的胃，更讓松重豐直呼：「明天的宣傳行程更有活力了！」

這部由松重豐自編、自導、自演，並一舉登上日本新片票房冠軍的《電影版孤獨的美食家》，即將在3月14日於台灣美味獻映。本片劇情描述從事進口雜貨銷售的井之頭五郎（松重豐飾演），是個喜歡在工作之餘到處品嚐美饌的老饕。只要肚子一餓，就會秉持「吃飯皇帝大」的信念，拋下一切直奔周遭的餐廳食堂大快朵頤。他最愛享受用餐時不被人打擾，細細品嚐料理的美好時光，更愛在內心自言自語品評美食滋味。

這回，他接到前女友的女兒——千秋（杏飾演）的委託，前往法國拜訪千秋的祖父一郎（鹽見三省飾演），並要幫助一郎找出童年時曾喝過的湯頭食譜。儘管線索相當稀少，五郎依舊踏上尋找「究極湯頭」的旅程，足跡遍及法國、南韓、長崎和東京。不過在這趟旅程當中，他卻意外捲入到一場更大的風暴當中…。

《電影版孤獨的美食家》松重豐在VIP首映會上分享本片拍攝花絮。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐參與昨日晚間舉辦的VIP首映會，與全場觀眾大合照。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際