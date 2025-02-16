《哪吒2》文物含金量爆表 傳奇寶藏值得深挖

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）是由可可豆動畫、光線彩條屋影業出品，餃子編劇並執導的動畫電影。該片於2025年1月29日在中國大陸上映，2月14日北美院線全面上映。

作為《哪吒》系列的第二部，影片延續前作世界觀，講述哪吒與敖丙在天劫後雖保住靈魂，卻即將魂飛魄散。太乙真人試圖以七色寶蓮為兩人重塑肉身，卻在過程中遭遇重重困難，命運的試煉再度降臨，他們將面對更大的挑戰。

《哪吒2》除了熱血激燃的劇情與絕美畫面，電影更暗藏了一波「文物彩蛋」。大陸人民日報特別發布圖解，帶領觀眾「穿越」古今，對照電影畫面中的文物原型，去三星堆博物館看結界獸老家，在河北博物院觀賞形似七色寶蓮的博山爐，到甘肅省博物館看太乙真人喝酒用的同款陶罐，解鎖隱藏在鏡頭裡的傳奇寶藏！

文物資料來源於：三星堆博物館、河北博物院、上海博物館、四川博物院、遼寧省博物館、殷墟博物館、 江西省博物館、故宮博物院、甘肅省博物館、寶雞青銅器博物院、福建博物院等。

《哪吒2》這些文物別錯過，跟著哪吒打卡博物館。圖/擷取自微博

結界獸

文物參考：商戴金面罩青銅人頭像+商大青銅面具+青銅鷹形鈴等

推薦打卡地：三星堆博物館

粗眉大眼、蒜頭鼻，配上呆萌的杏眼，活脫脫就是三星堆戴金面罩青銅人頭像和青銅大面具的「動漫版複刻」，最顯眼的鼻子靈感來自三星堆青銅鷹形鈴的嘴部。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，結界獸。圖/擷取自微博

天元鼎

文物參考：龍紋扁足鼎+銅敦等

推薦打卡地：上海博物館、四川博物院

天元鼎是玉虛宮裡煉丹的重要法器，小鼎的整體造型借鑒了龍紋扁足鼎的腹部和柱足設計，大鼎整體呈現出渾圓造型，和古代名叫「敦」的青銅器非常相似。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，天元鼎。圖/擷取自微博

敖光用刀

文物參考：商代青銅刀、殷墟玉刀、《關羽擒將圖》等

推薦打卡地：殷墟博物館、江西省博物館、故宮博物院

前半部分參考了商朝時期的青銅刀，刀尖上挑、刀背附齒、刀腹略收， 正是商朝青銅刀的典型特徵。後半部分則採用龍吞口，這種造型在關刀上最為常見，從唐代盛行直至明代。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，敖光用刀。圖/擷取自微博

玉虛宮

文物參考：《瑞鶴圖》等

推薦打卡地：遼寧省博物館

影片中哪吒前往「玉虛宮」時，有一群仙鶴飛舞，其中兩隻落在"玉虛宮" 屋頂的鴟吻上。其色彩與佈局讓人不禁聯想到遼寧省博物館收藏的傳世名畫《瑞鶴圖》。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，玉虛宮。圖/擷取自微博

七色寶蓮

文物參考：西漢錯金博山爐等

推薦打卡地：河北博物院

作為全片最重要的法寶之一，七色寶蓮有著「強大功效」，它與博山爐形如山巒的造型相似。博山爐是古代的「香薰機」，因外形酷似仙山而得名。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，七色寶蓮。圖/擷取自微博

太乙真人用過的酒罐

文物參考：旋渦紋彩陶罐

推薦打卡地：甘肅省博物館

《哪吒之魔童降世》中太乙真人喝酒的容器，原型是馬家窯文化時期的彩陶罐。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，太乙真人用過的酒罐。圖/擷取自微博

樂器鐃 哪吒生日宴

文物參考：青銅大鐃

推薦打卡地：福建博物院

《哪吒之魔童降世》中哪吒三歲生辰宴上，樂隊彈奏的畫面出現了打擊樂器繞。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，樂器鐃。圖/擷取自微博

酒器 哪吒生日宴

文物參考：商獸面鏤孔觚

推薦打卡地：寶雞青銅器博物院

《哪吒之魔童降世》中，在哪吒的三歲生辰宴上出現了飲酒器觚。

《哪吒2》電影暗藏文物彩蛋，酒器。圖/擷取自微博

《哪吒2》。圖/擷取自微博

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