《小恐龍的漫畫宇宙》小梁龍勇敢跳躍 改寫命運的冒險開始

琅琅悅讀／ 原創娛樂
《小恐龍的漫畫宇宙》動畫電影的靈感來源則是知名漫畫家 塔德烏什•巴拉諾夫斯基的作品《Podróż smokiem Diplodokiem》。右圖/原創娛樂。左圖/擷取自gildia.pl
《小恐龍的漫畫宇宙》動畫電影的靈感來源則是知名漫畫家 塔德烏什•巴拉諾夫斯基的作品《Podróż smokiem Diplodokiem》。右圖/原創娛樂。左圖/擷取自gildia.pl

★2024安錫國際影展全球首映大獲盛讚
★錫切斯國際影展最佳動畫長片提名
★猶如《當家》的夥伴溫暖歷險，為了自己的命運，拿起神奇鉛筆， 勇敢地跳躍吧！

《小恐龍的漫畫宇宙》(DIPLODOCUS)是一部極具創意的親子動畫電影，融合、友情、親情，能激發孩子們的想像力，並在他們心中留下深刻的印象，成為未來夢想與靈感的源泉。而這部動畫電影的靈感來源則是知名漫畫家塔德烏什•巴拉諾夫斯基的作品《Podróż smokiem Diplodokiem》。

今年春天最可愛的夥伴歷險故事，噗「龍」共翻牆救爸媽的冒險任務即將展開！本片故事講述，小梁龍生活在一個安靜、無生氣的家園中，這裡的一切都按部就班，沒有任何變化。他最大的夢想就是能夠突破石牆，去看看未知而神秘的世界。然而 某天，家園突然遭遇一團神秘的「白霧」襲擊。在混亂之中，小梁龍的父母離奇失踪，只留下小梁龍一個人孤單面對這個突如其來的危機。

在最後一刻媽媽為了保小梁龍免於危險，把他推向了牆外。無奈之下，小梁龍只得孤身踏上冒險旅程，決心尋找父母並解開家園消失的謎團。

在這個五花八門的世界裡，他結識了迷失的巫師和兩位古怪的科學家，隨著冒險的展開，小梁龍發現了一個驚人的真相 他其實是一個漫畫家創造出來的角色，並且自己擁有 跳越時空的超能力！ 究竟這趟未知的冒險究竟 能否成功帶回 小梁龍的爸爸媽媽？關於「白霧」危機，他們一行人又該怎麼化解呢？2月28日(五)蹦出新天地，中英文版同步「龍」重上映

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