「進擊的音浪：宇宙之聲」經典科幻電影巡禮《第五元素》《撕裂地平線》《地心引力》等聆聽太空最強音

影視聽中心廣受影迷觀眾好評的特別企劃，新年度推出全新主題「進擊的音浪：宇宙之聲」！中心新莊場館的影廳被「ATMOS之父」金獎音效師斯基普里夫賽（Skip Lievsay）好評認證，擁有頂級杜比全景聲系統，高規音響設備全面提升觀影體驗。二月起的主題放映聚焦聲音表現上各具風格的跨類型宇宙電影：《第五元素》（1997）、《撕裂地平線》（1997）、《地心引力》（2013）、《星際效應》（2014），這四部曠世經典將帶你離開地球表面！

自從1902年法國黑白無聲電影《月球之旅》問世後，至今電影人依然持續在想像中探索浩瀚宇宙。《第五元素》（1997）為《惡靈古堡》系列女主角蜜拉喬娃薇琪成名作，與布魯斯威利共同演繹出盧貝松少年時期的科幻冒險奇想。這部曾為歐洲影史預算最高的電影，請來法國高級時裝設計大師尚保羅高緹耶操刀所有演員的服裝設計，更重金打造出當時最絢麗的視聽特效，邀請編制浩大的管弦樂團鼎力相助。片中最具代表性的外星女高音獨唱《The Diva Dance》在大銀幕魔性重現，不能錯過影史難得一見的「狂野太空歌劇」。

《第五元素》（1997）是影史難得一見的「狂野太空歌劇」。圖/國家電影及視聽文化中心

融合科幻與心理驚悚的《撕裂地平線》（1997）將時間帶到未來的2047年，一艘搭載神秘科技的太空船失蹤七年後突然再現，太空總署決定派遣搜救小隊前往調查，卻發現一連串異相：這艘船好像擁有自己的意識，並對每個人最深的恐懼瞭若指掌！1990年代驚悚類型的聲音技法，在寂靜封閉的太空船中更顯張力十足，導演結合太空環境、宗教符碼和地獄意象，打造出宛如發生在《鬼店》裡的《異形》浩劫。

勇奪2014年奧斯卡金像獎最佳導演、攝影、剪輯、原創配樂、音效、混音、視覺效果，去年剛來訪金馬的名導艾方索柯朗宇宙鉅作《地心引力》（2013），絕對是本檔「進擊的音浪：宇宙之聲」注目之作！本次採 ATMOS 版本放映，完整呈現創作時的壯麗聲景，連本片混音師斯基普里夫賽在去年也親臨影視聽中心大影格認證影音效果。

《地心引力》講述距離地表上百公里外的太空中，太空人史東在執行日常任務時，被廢棄衛星的碎片襲擊，機械規律的電子音頻、史東命懸一線的恐慌呼吸聲，對比外太空悄然的寂靜，唯一與觀眾共存的只有珊卓布拉克的最後一絲求生意志。混音師完美擬仿太空真實聽感，並以磅薄配樂表現情緒轉折和危機場面，橫掃當年專業獎項肯定。

《地心引力》（2013）採 ATMOS 版本放映，中心影廳聲音效果獲金獎混音師親臨認證！圖/國家電影及視聽文化中心

艾方索柯朗的宇宙鉅作《地心引力》（2013）奪2014年奧斯卡七項大獎。圖/國家電影及視聽文化中心

「神片製造機」克里斯多福諾蘭導演的《星際效應》（2014）日前迎來十週年紀念，以建立在紮實科學基礎的劇情，和動人的父女情深被不少影迷奉為科幻經典。諾蘭御用金獎音效師理查德金聯手配樂宗師漢斯季默，構思出以低音振動來詮釋「黑洞視界」等異度空間的混音手法，強調情感氛圍與沉浸體驗，讓觀眾「用身體來聽」的前衛設計，必須在大影格體驗一次才算真正看過《星際效應》！絕對值得到配備高規格環繞音響再感動一回。影視聽中心特別企劃「進擊的音浪」將持續推出多元放映，在遊歷宇宙之後，預計於七月將場景轉到美國西岸，從《衝出康普頓》等片一窺嘻哈音樂的獨特態度。

融合科幻與恐怖元素的《撕裂地平線》（1997）將時間帶到未來的2047年。圖/國家電影及視聽文化中心

金獎音效師理查德金聯手配樂大師漢斯季默，打造《星際效應》（2014）沉浸音效體驗。圖/國家電影及視聽文化中心

《第五元素》（1997）改編自盧貝松少年時期的科幻冒險奇想。圖/國家電影及視聽文化中心