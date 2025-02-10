《如有神在：楊麗花與她的時代》歌仔戲國寶的英雄旅程 2/22與楊麗花溫情相聚

歌仔戲國寶楊麗花來拜年，號召花迷們集合！由國家電影及視聽文化中心（下稱影視聽中心）和遠流出版公司合作出版的《如有神在：楊麗花與她的時代》，於2025台北國際書展搶先上市，作者施如芳與「金鐘影帝」陳亞蘭出席新書分享會，正式揭開「楊麗花年」的精采第一幕。

2025「楊麗花年」由專書 《如有神在：楊麗花與她的時代》打頭陣，緊接著下半年預計在楊團長的故鄉宜蘭，與傳藝中心聯手舉辦「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展。年末則預計重磅獻映由影視聽中心、公視、台視共同出品的《世紀初戀－楊麗花》紀錄片！

於此同時，影視聽中心也精心策畫放映館藏的楊麗花經典系列電影，準備讓楊麗花的粉絲「花迷」們大飽眼福。2月9日於2025台北國際書展的新書分享會聚集大批人潮駐足，不少粉絲特地前來朝聖。現場有92年次的年輕讀者引頸期盼，更有一位近七十歲的影迷熱情透露：「本來不逛書展，但我從小就愛歌仔戲，之前看到楊麗花本人簡直要瘋了！」

2月9日於2025台北國際書展舉辦的「《如有神在：楊麗花與她的時代》新書分享會」，左起影視聽中心董事長褚明仁、「金鐘影帝」陳亞蘭、作者施如芳。圖/國家電影及視聽文化中心

《如有神在：楊麗花與她的時代》全書以寫人、論藝二大方向，串聯楊麗花的生命史、演出劇目，將歌仔戲隨台灣影視聽環境變遷不斷奮進的發展軌跡發揚光大，寫出大於楊麗花的歌仔戲人生，並成為台灣人的共同記憶。新書分享會由影視聽中心董事長褚明仁主持，他先是興奮分享：自己當年也是小學放學就要準時開電視看楊麗花！暢談本書出版緣起與過程，他提到影視聽中心積極爭取最能反映戰後台灣庶民娛樂、與影視聽發展脈絡息息相關的代表人物來立傳出書，楊麗花女士正是大家心目中一致的首選。

傳主楊麗花在新書分享會當天雖未能親臨現場，但特別請金鐘獎影帝陳亞蘭代為出席。為了從龐雜史料釐清真相，除了傳主楊麗花一一親自確認，陳亞蘭也從頭到尾陪伴編輯工作、居中協力，才能讓《如有神在：楊麗花與她的時代》順利面世。陳亞蘭被楊麗花欽定為「接班人」，她在新書發表會現場就笑稱：「我最大的頭銜是楊麗花的弟子，再來才是金鐘得主」。

提到傳主楊麗花對她的深刻影響，從年輕時擔任助理，到現在也成為一團之長，楊麗花團長的待人接物、對歌仔戲以及母語文化的傳承與熱忱，都內化成自己的一部分，「台語很好聽，一定要代代相傳！」陳亞蘭更進一步表示，楊麗花承認的書只有三本，其中一本就是《如有神在：楊麗花與她的時代》。「如有神在，我的詮釋是，你覺得舉手三尺有神明，就會對別人好，得到幫助，所以楊麗花有今天，也是因為有這些愛她的粉絲。」謙虛與感性發言引來現場一片掌聲！

陳亞蘭表示：楊麗花承認的書只有三本，其中一本就是《如有神在：楊麗花與她的時代》。圖/國家電影及視聽文化中心

作者施如芳也分享歷時四年多的寫作心路，她表示書寫動機是希望可以用更不一樣的視角去了解楊麗花，「台灣需要更多像楊麗花這樣的禮物！」撰稿的四年多時光，施如芳看見了很多連楊阿姨都不知道的事情，作為歷史見證者的感覺令人興奮，「但也很忐忑，不知道楊麗花能不能接受自己的詮釋，被這樣重新觀看」。

談到楊麗花的魅力，施如芳在後記寫道：或許是看到楊麗花和她的歌仔戲歡歡喜喜地參與台灣的變化，自自然然地做自己，「在台語文化被輕賤糟蹋的年代，愛楊麗花就像在愛自己。」《如有神在：楊麗花與她的時代》另收錄楊麗花永遠的娘子許秀年、傳承弟子陳亞蘭、編劇簡遠信、棚內指導王亞維、研究學者蘇碩斌與王君琦、崑曲演員楊汗如以及多位花迷的訪談紀錄，側看楊麗花鎂光燈下的風采。

隨著分享會進入尾聲，褚明仁董事長再次宣告2025「楊麗花年」不容錯過的重要時刻，除了這場活動以外，2月22日13:30(六) ，於國家電影及視聽文化中心舉辦的「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 全球花迷會」也是重頭戲，這是花迷難得能與楊麗花近距離接觸的機會。接下來包括展覽、紀錄片等大型的計畫都即將啟動，相信很快就能跟粉絲們見面！更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官方社群

國家電影及視聽文化中心和遠流出版公司合作出版的《如有神在：楊麗花與她的時代》，於2025台北國際書展搶先上市。圖/國家電影及視聽文化中心

《如有神在：楊麗花與她的時代》作者施如芳表示：「台灣需要更多像楊麗花這樣的禮物！」開心與年輕讀者分享合影。圖/國家電影及視聽文化中心

2月9日於2025台北國際書展舉辦的「《如有神在：楊麗花與她的時代》新書分享會」聚集大批人潮駐足。第一排綠衣者為「金鐘影帝」陳亞蘭。圖/國家電影及視聽文化中心