2025台北國際動漫節／《亂馬1/2》聲優日高法子重現「小茜」經典魅力

為宣傳經典戀愛喜劇《亂馬1/2》新版動畫，曼迪傳播於2025台北國際動漫節邀請為女主角天道茜配音的重量級聲優 日高法子小姐來台，並舉辦個人首次在台簽名會，簽名資格開賣即完售。2月9日當天日高小姐身著動畫與日本知名服飾品牌聯名的小茜水藍色洋裝登場，一上台就獲得全場驚聲歡呼。她表示前一天抵台已先到龍山寺拜拜，做了占卜，還去品嚐了藥膳料理，都是很道地的體驗，有機會的話也想去按摩。

由於前次來台公開活動距今已12年，許多粉絲多年期盼終於能再見聲優一面，除了有不少人帶來日高小姐過去演出的珍貴周邊，更有遠從美國回台只為參加活動的粉絲，全場活動充滿溫馨感人氣氛。而本次簽名會除了由聲優親簽，同時也為參加者現場署名，珍貴簽名板讓粉絲二話不說直接收為傳家寶。

《亂馬1/2》聲優日高法子舉辦個人首次在台簽名會。圖/曼迪傳播

《亂馬1/2》可謂變身系的漫畫始祖之一，加上趣味的劇情及對話，具有強烈個人特色的眾多人物，即便已是超過30年前的作品，依舊有著難以撼動的地位及死忠粉絲。時隔32年再度動畫化時，主要角色配音沿用原班人馬，更是不可多得的紀錄。

日高小姐表示舊版動畫時比較專注演出小茜男孩子氣、粗魯的一面，新版動畫則強調小茜的可愛，而演出舊版時因為剛剛出道不久，心力都放在演出上，過了30年後再與當初的配音夥伴們重聚，大家都熟稔了有種跟親戚們聚會的感覺。

《亂馬1/2》聲優日高法子在2025台北國際動漫節舉辦個人首次在台簽名會。圖/曼迪傳播

搭配新版動畫推出，日高小姐翻唱了片尾曲《あんたなんて。》，這首歌曲象徵小茜的內心話，而翻唱版僅收錄在原唱的單曲中，因為機會難得，直接於活動中分享給現場觀眾聆聽，聲優版本有著不同原唱版的風味，但同樣非常溫柔可愛，日高小姐表示在錄製這首歌曲時，一開始還把「あんたなんて。」這句唱得太用力，被工作人員提醒希望再溫柔一些。她也表示原唱歌手RIRIA(りりあ)雖然不露面，但是為了這首歌曲合作見了面，很自豪地說「只有我知道RIRIA的長相哦」。主持人聊到舊版動畫時多名聲優曾演唱片尾曲，日高小姐馬上清唱了一段，台下馬上響起熱情掌聲及歡呼。

日高小姐對於現場粉絲們的熱情支持，對她配音過角色如數家珍，特別是這麼冷的天氣仍趕來參加活動，感到非常驚喜及開心，希望大家都能好好保重自己的身體，她也會好好照顧自己，期待能演出更多作品。而活動結尾時現場播出了《亂馬1/2》確定二期動畫的預告影像，除了感謝粉絲對一期動畫的支持，也歡迎大家接下來能繼續期待《亂馬1/2》二期動畫播出。

《亂馬1/2》粉絲。圖/曼迪傳播

《亂馬1/2》聲優日高法子舉辦個人首次在台簽名會。圖/曼迪傳播

《亂馬1/2》聲優日高法子舉辦個人首次在台簽名會。圖/曼迪傳播