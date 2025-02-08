大S謠言風暴！微博、抖音出手，張蘭汪小菲遭封鎖

2月8日，抖音、微博等社群媒體平台相繼對張蘭、汪小菲的帳號作出限制處理。

當天，抖音發布《關於打擊無底線博流量行為的公告》，宣布對張蘭、汪小菲的抖音帳號進行無限期封鎖。全文如下：

近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能安息。但也有部分帳號藉機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關帳號處理如下：

「我是夏小健」帳號發佈不實訊息，誤導大眾，產生惡劣影響，根據《抖音社群自律公約》等相關規定，予以無限期封鎖。

「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作行銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社群自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封鎖。

抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規帳號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱：feedback@douyin.com，我們將在第一時間核實處理。

抖音無限期封鎖「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作行銷。圖/擷取自抖音

隨後，抖音集團副總裁@抖音集團李亮，就「張蘭汪小菲抖音被無限期封禁」發文，說明事件處理過程。

李亮稱，2月5日晚，帳號「我是夏小健」發布所謂「包機」影片；6日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該帳號發送核實站內信闢，並對該帳號暫時禁言30天，也同步對外做話

對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關帳號。內部也進行了多次討論，鑑於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。

抖音集團副總裁@抖音集團李亮，就「張蘭汪小菲抖音被無限期封禁」發文，說明事件處理過程。圖/擷取自微博

社群媒體新浪微博2月8日也透過官方帳號發文稱，已暫停@張蘭俏江南創辦人的直播功能。全文如下：

近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息。但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言訊息進行無底線炒作，傷害大眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氣氛的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置：

截至目前，站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100餘條，對@劉宇昕呀、@hdee至關閉帳號處置。同時，暫未排查到@張蘭俏江南創辦人近期在微博站內惡意炒作行銷並獲取商業利益的違規行為，經綜合研判，已暫停@張蘭俏江南創辦人的直播功能。

逝者的遭遇令人惋惜，站方將持續排查並清理相關違規內容，同時呼籲廣大用戶尊重逝者與事實，客觀討論理性發言，讓逝者得以安息。如發現相關違規內容，用戶可透過前台舉報投訴入口和@微博管理員的方式進行舉報，我們將及時予以處置。

新浪微博透過官方帳號發文稱，已暫停@張蘭俏江南創辦人的直播功能。圖/擷取自微博