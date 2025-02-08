《北村公寓4:44》還原靈異現場 錦新大樓、西寧國宅、九龍大樓陰影重現

每到4點44分詛咒就會出現，居民和訪客會一個一個地消失

殘酷的詛咒就從這棟公寓開始！《北村公寓4:44》（4:44 : Time of Fear）是《與神同行》團隊攜手《觀相大師：滅王風暴》製作人所打造的恐怖鉅獻，由「SHINee」成員李珍基（溫流）、「Lovelyz」成員劉智愛、咸延枝、「INFINITE」成員李成烈、「GFRIEND」成員金韶情、「I.O.I」成員林娜榮、《閃亮的西瓜》李琇珉、《衣袖紅鑲邊》權玄彬、《媽媽朋友的兒子》張榮男精彩共演，將帶領觀眾進入這不可思議的詭譎公寓！

「INFINITE」成烈二手交易竟身陷危機《北村公寓4:44》。圖/車庫娛樂

《北村公寓4:44》以頻傳怪事的公寓為故事背景，而在台灣也有許多令人一聽就會起雞皮疙瘩的恐怖住宅，像是前身為「時代大飯店」的「錦新大樓」，據說40年來因大火、自殺等奪走了30條人命，因此靈異傳聞不斷；而有「猛鬼大樓」之稱的「西寧國宅」，則因為接連發生的死亡事件，讓大樓內靈異事件頻傳，像是屋內會異常寒冷、電梯一到深夜就會故障、或是慘遭鬼壓床等。

此外，有「高雄第一凶樓」稱號的「九龍大樓」，在1989年時曾發生火災，造成24人喪命，後來常有人在大樓內看到鬼魂出沒，甚至還傳出哭聲，近年更有民眾看到大樓外掛著「本棟凶宅近期舉辦超渡法會」的白色布條，再度引起網友熱烈討論！《北村公寓4:44》和詭宅有關的恐怖驚悚的故事內容，也將台灣觀眾看了深感共鳴！恐怖鉅獻《北村公寓4:44》2月14日（五）在臺上映！

《北村公寓4:44》微笑天使「SHINee」溫流挑戰易怒角色。圖/車庫娛樂

微笑天使「SHINee」溫流挑戰易怒角色！「INFINITE」成烈二手交易竟身陷危機？！

一直給人笑臉迎人印象的「SHINee」成員李珍基（溫流），這次在《北村公寓4:44》中飾演住在704號房的住戶，透過這個角色展現敏感易怒的一面，且有大量激動、情緒失控的情節，令人十分驚嘆李珍基這次破格的演出。

「INFINITE」成員李成烈這次在本作中飾演304號房住戶，因為二手交易而身陷危機，觀眾將跟著他的視角，一步一步迎向那未知又恐怖的結局，有趣的是，「INFINITE」在2024年來台灣開演唱會時，李成烈特別與台灣粉絲推薦了《北村公寓4:44》，讓許多粉絲敲碗期待電影的上映。

李成烈來台灣開演唱會時，也向粉絲推薦《北村公寓4:44》。圖/車庫娛樂

期間限定團體「I.O.I」成員林娜榮，在《北村公寓4:44》中飾演住進偶像宿舍的歌手，卻遇見了令她感到毛骨悚然的室友，將展現張力十足的演技。這也是林娜榮首度挑戰恐怖類型的作品，將讓觀眾看到她不同以往的一面。「Lovelyz」成員劉智愛在《北村公寓4:44》飾演為失眠所苦的204號房住戶，將展現極具張力的精彩演技！

「GFRIEND」成員金韶情在《北村公寓4:44》則飾演604號房住戶，善良的她總是會餵食流浪貓，沒想到卻意外惹禍上身，遭遇始料未及的極致恐懼！恐怖鉅獻《北村公寓4:44》2月14日（五）在臺上映！

威力彩太難中！《北村公寓4:44》票房分紅人人有獎

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《北村公寓4:44》票房分紅活動。圖/車庫娛樂

《北村公寓4:44》居民、訪客身陷詛咒全都被消失。圖/車庫娛樂

「GFRIEND」成員金韶情在《北村公寓4:44》中飾演604號房住戶。圖/車庫娛樂

「GFRIEND」成員金韶情在《北村公寓4:44》中太善良竟惹禍上身。圖/車庫娛樂

李成烈來台灣開演唱會時，也向粉絲推薦《北村公寓4:44》。圖/車庫娛樂

《媽媽朋友的兒子》張榮男在《北村公寓4:44》中飾演一名房仲。圖/車庫娛樂

《衣袖紅鑲邊》權玄彬在《北村公寓4:44》中飾演來公寓飾膽的年輕人。圖/車庫娛樂

「I.O.I」成員林娜榮在《北村公寓4:44》中飾演住進偶像宿舍的歌手。圖/車庫娛樂

《北村公寓4:44》。圖/車庫娛樂